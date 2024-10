Vụ vớt 'cây gỗ lạ' ở Kon Tum: Đấu giá thành công nhưng người vớt không được thưởng

Người trục vớt gỗ chờ hỗ trợ chi phí Ngày 22-10, ông Lê Quang Nam, ngụ thị trấn Sa Thầy, cho biết ông vẫn chưa nhận được thông báo về kết quả đấu giá cây gỗ khô do ông trục vớt. “Hiện tại, gia đình chỉ muốn cơ quan chức năng có câu trả lời chính xác về vụ việc cơ quan công an ra quyết định xử phạt hành chính có đúng hay không và có xem xét hỗ trợ chi phí do ông đã bỏ hơn 90 triệu đồng để trục vớt cây gỗ”, ông Nam nói. Như PLO phản ánh, ngày 23-3-2022, khi đang cải tạo ruộng cho nhà ông A Khái, ông Nam phát hiện một cây gỗ nằm sâu dưới lớp bùn khoảng 6 mét và thỏa thuận với ông Khái đào cây gỗ lên, đồng thời có văn bản xin phép UBND xã Sa Sơn. UBND xã Sa Sơn đề nghị ông Nam trục vớt xong thì báo cáo UBND xã biết để cử lực lượng xuống kiểm tra và báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết; nghiêm cấm buôn bán, trao đổi thương mại số gỗ này. Công an huyện Sa Thầy cũng đến lập biên bản, yêu cầu không được chuyển gỗ đi nơi khác. Tuy nhiên, sau khi đào được cây gỗ, chờ lâu không thấy hướng dẫn từ cơ quan chức năng nên ông Nam đưa số gỗ này về xưởng để gia công. Sau đó, Công an huyện Sa Thầy lập biên bản, tạm giữ số gỗ này; đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng về hành vi chiếm giữ tài sản của người khác.