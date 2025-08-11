Hai tuần tìm kiếm vẫn chưa có tung tích nam sinh Trường Đại học Văn hóa Hà Nội mất tích

Liên quan đến vụ nam sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội mất tích từ ngày 28/7, sáng 11/8, trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Nguyễn Văn Thuấn - bố của nam sinh Nguyễn Văn Thạch (SN 2004, quê Bắc Ninh, là sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) cho biết, từ ngày 28/7 đến nay, gia đình chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về tung tích của con trai.

Hình ảnh nam sinh Nguyễn Văn Thạch. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo ông Thuấn, từ thời điểm mất liên lạc với con trai đến nay, cơ quan chức năng cũng chưa có thông tin gì mới. Ông cho biết thêm, thời điểm mất tích, Thạch đi bằng xe máy cá nhân, mang theo điện thoại di động. Tuy nhiên, số thuê bao hiện không thể liên lạc được.

Ông Thuấn cho hay, trước khi mất tích, Thạch ở ký túc xá của nhà trường, sau đó ra ngoài thuê trọ, rồi mất liên lạc. Trước khi mất tích, Thạch ít chia sẻ chuyện cá nhân với gia đình. Từ khi sự việc xảy ra, gia đình chủ yếu phối hợp với công an để tìm kiếm, đồng thời hỏi thăm một số bạn bè của Thạch, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

"Chúng tôi rất lo lắng. Rất mong mọi người chia sẻ thông tin. Nếu ai nhìn thấy hoặc có manh mối gì về cháu Thạch, xin báo ngay cho gia đình qua số điện thoại 0332.488.296", ông Thuấn tha thiết.