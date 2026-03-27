Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Iran huy động 1 triệu quân để chuẩn bị cho kịch bản giao tranh trên bộ với Mỹ

Sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran

Dù Mỹ tuyên bố các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, nhưng phía Iran đã huy động sẵn 1 triệu quân để chuẩn bị cho kịch bản xung đột trên bộ.

Theo hãng thông tấn WANA, các nguồn tin quân sự của Iran ngày 26/3 đã tiết lộ về việc Tehran "huy động và bố trí hơn 1 triệu binh sĩ nhằm chuẩn bị cho các hoạt động tác chiến trên bộ".

"Iran phải chuẩn bị cho khả năng Mỹ tiến hành chiến dịch trên bộ. Trong những ngày qua, số lượng người tình nguyện đăng ký tại các trung tâm tuyển quân của lực lượng Basij, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và lục quân đã tăng mạnh. Bất kỳ động thái mạo hiểm nào cũng sẽ vấp phải phản ứng kiên quyết, các lực lượng của Iran đã được chuẩn bị đầy đủ năng lực để xử lý nhiều tình huống khác nhau", truyền thông Iran cho biết.

Iran huy động 1 triệu quân để chuẩn bị cho khả năng xung đột trên bộ. Ảnh: WANA

Trước đó, Chuẩn tướng Ali Jahanshahi, tư lệnh lục quân Iran, cảnh báo rằng các cuộc giao tranh trên bộ sẽ "rất nguy hiểm và tốn kém đối với đối phương", nhấn mạnh rằng mọi động thái ở biên giới đang được theo dõi kỹ càng. Vào ngày 25/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã trích dẫn các thông tin tình báo, tiết lộ rằng đối thủ của Tehran đang lên kế hoạch kiểm soát một hòn đảo trong khu vực.

Dù ông Ghalibaf không nêu rõ, nhưng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang cân nhắc khả năng triển khai bộ binh tới đảo Kharg - dải đất được coi là "trái tim dầu mỏ" của Iran. Đây được coi là biện pháp nhằm gây sức ép, buộc Tehran phải mở cửa lại eo biển Hormuz.

Cùng ngày 26/3, phát ngôn viên Bộ tổng tham mưu Iran Abolfazl Shekarchi đã tuyên bố rằng không phận Israel đang nằm trong tầm kiểm soát của Tehran.

"Chúng tôi đang chiếm ưu thế trên không trong khu vực. Không phận của Israel đang nằm trong tầm kiểm soát của IRGC, với các UAV và tên lửa sẵn sàng được triển khai. Iran là bên bị 'ép buộc' tham gia vào cuộc xung đột bắt nguồn từ tính toán sai lầm của Mỹ và Israel", ông Shekarchi nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Việt Dũng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/03/2026 09:17 AM (GMT+7)
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN