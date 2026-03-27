Chiến sự Iran chiều 27/3: Lebanon thực hiện hơn 100 cuộc tấn công nhằm vào Israel; sẽ sớm đàm phán trực tiếp Mỹ - Iran

Hezbollah công bố video tấn công xe tăng Israel.

Đàm phán gián tiếp đang diễn ra

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ tạm hoãn việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Iran thêm 10 ngày nữa trong khi “các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra” với Tehran. Đặc phái viên Mỹ Witkoff xác nhận kế hoạch 15 điểm đã được trình bày cho Iran thông qua Pakistan.

Mặc dù vậy, Bộ Chiến tranh được cho là đang xem xét triển khai thêm tới 10.000 binh sĩ bộ binh đến Trung Đông. Nếu được chấp thuận, đợt triển khai mới này sẽ bổ sung vào 2.000 lính dù tinh nhuệ và tới 5.000 lính thủy đánh bộ đã được điều đến khu vực này.

“Bộ Chiến tranh sẽ tiếp tục đàm phán bằng bom đạn” - Bộ trưởng Pete Hegseth nói, trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về một cuộc đổ bộ trên bộ sắp xảy ra.

Tehran đã phủ nhận việc đang tiến hành đàm phán trực tiếp với Mỹ và được cho là đã vạch ra các điều khoản nghiêm ngặt riêng cho một thỏa thuận ngừng bắn, từ chối đàm phán theo các điều khoản của Washington, sau khi Mỹ và Israel đã hai lần "đâm sau lưng" Iran trong các cuộc đàm phán.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, người được cho là đã "tạm thời" bị xóa khỏi danh sách ám sát của Mỹ và Israel để Washington có người đối thoại, cho biết việc nhận tin nhắn không đồng nghĩa với "đàm phán".

Quân đội Israel cho biết lực lượng của họ đã thực hiện "một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran ở trung tâm Tehran" vào sáng sớm thứ Sáu.

Điều này diễn ra sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố hôm thứ Sáu rằng họ đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào ngày hôm trước nhằm vào các địa điểm ở Israel và các cơ sở quân sự ở vùng Vịnh do lực lượng Mỹ sử dụng.

Theo tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran được các hãng tin Iran đăng tải, một cơ sở bảo dưỡng hệ thống phòng không Patriot của Mỹ đã bị tấn công ở Bahrain.

Bộ quốc phòng Ả Rập Xê Út cho biết họ đã "chặn bắt và phá hủy" bốn máy bay không người lái trên bầu trời phía đông vương quốc vào sáng sớm thứ Sáu.

Phát biểu trên đài Deutschlandfunk, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nói rằng các công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho một cuộc gặp giữa đại diện hai bên, dự kiến sẽ sớm diễn ra tại Pakistan.

“Dựa trên thông tin của tôi, đã có các tiếp xúc gián tiếp, và việc chuẩn bị cho một cuộc gặp trực tiếp đã được thực hiện. Điều đó có thể diễn ra rất sớm tại Pakistan -” ông nói.

Nga phủ nhận chia sẻ thông tin tình báo với Iran

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Nga có quan hệ mật thiết với Iran – nhưng điều này không có nghĩa là Nga chia sẻ thông tin tình báo với Tehran, đồng thời lưu ý rằng vị trí các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông là “thông tin công khai” và “mọi người trong khu vực đều biết tọa độ của chúng”.

Chiến sự tiếp diễn

Phần Lan: Chiến tranh Israel - Mỹ với Iran có thể gây suy thoái toàn cầu nghiêm trọng hơn Covid

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cảnh báo rằng cuộc chiến giữa Israel và Mỹ với Iran có thể kích hoạt một “cuộc suy thoái toàn cầu do chính con người gây ra”, với hậu quả có thể nghiêm trọng hơn cả đại dịch coronavirus.

Phát biểu với Politico, ông Stubb chỉ trích cách tiếp cận “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Trump, cho rằng điều này khiến ngoại giao bị thu hẹp thành những thỏa thuận ngắn hạn.

“Ngoại giao hiếm khi là một giao dịch” - ông nói. “Ý tôi là, lợi ích có thể mang tính giao dịch, nhưng ngay cả khi đó, bạn vẫn nên tìm kiếm lợi ích chung”.

Ông cũng phát tín hiệu về sự miễn cưỡng của châu Âu trong việc đi theo Washington vào cuộc xung đột.

“Điều này có thể nghe hơi phũ phàng, nhưng Iran không phải là cuộc chiến của tôi” - ông Stubb nói. “Ukraine mới là cuộc chiến của tôi”.

Quân đội Israel cảnh báo người dân rời khỏi một ngôi làng ở miền nam Liban

Quân đội cho biết người dân tại làng Sajd ở miền nam Liban cần rời đi ngay lập tức khi lực lượng Israel sẽ “hành động mạnh mẽ” tại đây.

Người dân phải sơ tán khỏi ngôi làng nằm ở quận Jezzine, tỉnh Nabatieh, và “di chuyển về phía bắc sông Zahrani”, quân đội cho biết.

Sông Zahrani nằm cách biên giới phía nam Liban với Israel khoảng 50 km, và lực lượng Israel đã cảnh báo toàn bộ cư dân miền nam Liban phải di chuyển lên phía bắc khu vực này.

Hezbollah tấn công lực lượng Israel

Theo các báo cáo, Hezbollah đã tiến hành hơn 100 cuộc tấn công trong 24 giờ qua nhằm vào lực lượng Israel và IDF ở miền bắc nước này khi họ xâm phạm lãnh thổ Lebanon.

Kể từ nửa đêm theo giờ địa phương, nhóm phiến quân Lebanon tuyên bố đã phóng nhiều tên lửa tấn công binh lính Israel và xe cộ của họ tại thị trấn Qantara thuộc quận Marjayoun, bao gồm cả các cuộc tấn công vào binh lính tập trung gần nghĩa trang và quảng trường thị trấn. Một vụ tấn công bằng tên lửa dẫn đường cũng được báo cáo nhằm vào lực lượng Israel đang tiến công gần thị trấn Beit Lif thuộc quận Bint Jbeil.