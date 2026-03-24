Nhiều phụ nữ mất hàng chục tỷ đồng vì tin 'cỗ máy làm giàu' của Mr Pips

Trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, Nam bị Công an Hà Nội đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; Lê Khắc Ngọ, 36 tuổi (tức Mr Hunter) và 65 người khác bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Shark Nguyễn Hòa Bình và nhiều người thân của Nam nằm trong nhóm bị cáo buộc Rửa tiền hoặc Trốn thuế, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại Việt Nam, duy nhất Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và hai công ty con là Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, TP HCM được tổ chức thị trường giao dịch. Do đó, không có đơn vị, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán.

Cơ quan điều tra xác định, hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến, kinh doanh forex tại các ứng dụng MT4, MT5 hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và cấp phép. Dù vậy, Nam vẫn sang Thổ Nhĩ Kỳ học mô hình và liên kết với Isik Uran để mở sàn giao dịch ngoại hối forex và chứng khoán quốc tế tại Việt Nam. Khi về nước, anh ta thuê văn phòng, nhân viên để quảng cáo, dẫn dụ, kiểm soát rút tiền khiến nạn nhân bị cuốn sâu và khó thoát khỏi vòng vây.

Công an cáo buộc, Nam là chủ mưu thực hiện chuỗi 738 vụ lừa đảo, tổng hơn 1.300 tỷ đồng. Nạn nhân đa phần là phụ nữ. Người bị chiếm đoạt nhiều nhất là 35 tỷ đồng, ít nhất là 23 triệu đồng.

Kết luận điều tra nêu, từ tháng 11/2021 đến 5/2024, 8 nhân viên của Nam thay nhau dùng 13 số điện thoại giới thiệu là nhân viên của công ty chứng khoán quốc tế để dụ dỗ chị Nhung, 40 tuổi, trú TP HCM, mở tài khoản đầu tư trên sàn chứng khoán forex do Nam quản lý - ScopeMarkets.

Tin lời, chị Nhung chuyển tiền đến tài khoản liên kết với Công ty Ngân Lượng do nhóm Nam cung cấp, tổng 35 tỷ đồng song chưa được rút lần nào. Sau đó, tài khoản của chị bị "đánh cháy" dẫn đến thua lỗ. 35 tỷ đồng đã bị nhóm của Nam chiếm đoạt hết. Chị được xác định là nạn nhân bị mất số tiền nhiều nhất trong vụ án.

Ngoài ra, khoảng tháng 4/2022, nhóm người tự xưng là Thái Hòa, Hoàng Minh, Bảo Vi là nhân viên của công ty chứng khoán quốc tế liên hệ với chị Phượng, 37 tuổi, trú TP HCM. Qua ứng dụng Zalo và Telegram, chúng dụ dỗ chị mở tài khoản đầu tư trên sàn chứng khoán forex do Nam quản lý có tên là ZenonMarkets.com, LPLtrade.com.

Bảy tháng sau đó, từ tháng 8/2022 đến 30/11/2022, chị Phượng nhiều lần chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng liên kết với sàn chứng khoán cho người của Nam cung cấp. Tổng số tiền chị đầu tư là 10 tỷ đồng và được rút 1,9 tỷ. Sau đó, tài khoản của chị "bị cháy" dẫn đến thua lỗ và bị chiếm đoạt 18,1 tỷ đồng, kết luận điều tra nêu.

Tương tự, chị Hải, 43 tuổi, trú tỉnh Bình Phước, trong một năm rưỡi đã đầu tư 21,5 tỷ đồng vào sàn chứng khoán forex của Nam. Chị được cho rút tổng 1,1 tỷ đồng, còn lại bị thua lỗ và chiếm đoạt mất 20,3 tỷ đồng.

Là nạn nhân thứ 168, chị Hồng Minh, 55 tuổi, trú TP HCM, trong 10 tháng đã chuyển khoản 21,3 tỷ đồng qua tài khoản thanh toán trung gian của Công ty Ngân Lượng liên kết với sàn chứng khoán forex của Nam. Quá trình đầu tư, chị Minh được cho rút 1,2 tỷ đồng về tài khoản ngân hàng, còn lại bị "đánh cháy" dẫn đến thua lỗ, bị chiếm đoạt 20,1 tỷ đồng.

Cùng với thủ đoạn tương tự, trong hơn một năm, chị Chi, 51 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa, cũng bị dụ dỗ tham gia đầu tư vào sàn chứng khoán của Nam. Tin lời, chị nạp tổng số 30,3 tỷ đồng và được rút về tổng 1,1 tỷ. Khi còn 29,2 tỷ đồng, chị bị "đánh cháy" tài khoản và chiếm đoạt hết.

Chia nhau tung hứng trong các hội nhóm để tìm 'con mồi' tiềm năng

Theo kết luận, tháng 9/2023, bị can Trần Văn Minh được tuyển dụng vào làm nhân viên sale. Công việc của Minh là vào các nhóm Zalo tung hô mã cổ phiếu mà admin khác đăng lên để kích thích khách hàng tham gia đầu tư. Cùng lúc, Minh cũng quan sát xem ai có tiềm năng về kinh tế và có nhu cầu đầu tư chứng khoán nhưng thiếu kinh nghiệm để "chăm sóc".

Tháng 5/2024, Minh liên hệ với bà Loan, 48 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Phúc, mời mở tài khoản đầu tư trên website GTMX.com và trên ứng dụng MT5. Sau khi mở tài khoản, Minh và các đồng phạm đã dụ dỗ bà Loan chuyển khoản 13 lần để đầu tư, tổng 420 triệu đồng. Bà Loan sau đó rút được hơn 110 triệu đồng, còn lại bị chiếm đoạt 310 triệu đồng.

Cùng lúc, bà Loan trao đổi với Minh về việc có hai người bạn là bà Hiền ở Vĩnh Phúc và Phương ở Ninh Bình cũng muốn đầu tư. Thấy "con mồi" dễ dụ, Minh vào cuộc hướng dẫn bà Hiền và bà Phương tạo tài khoản. Sau đó, Minh gom tất cả những người này vào nhóm có tên "Đầu tư thông minh 5.0 VICTOR" và "Đầu tư thông tin 5.0 VIP 2".

Một mình đóng nhiều vai, Minh dụ được bà Phương chuyển khoản 6 lần, tổng 575 triệu đồng. Sau đó, chúng cho bà rút được 25 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt 550 triệu.

Với nạn nhân Hiền, bị can Minh dụ dỗ bà nạp 18 lần trong gần 3 tháng với tổng số 4,5 tỷ đồng. Để nạn nhân tin tưởng, chúng cho rút 10 lần, tổng 117 triệu đồng. Còn lại, bà Hiền bị chiếm đoạt 4,4 tỷ đồng.

Trong các nạn nhân, cũng có người như chị Ngọc Anh, ở Hà Nội, mới nạp tiền duy nhất một lần tổng 23 triệu đồng. Sau đó chưa rút được tiền chị đã bị đánh cháy tài khoản, chiếm đoạt mất 23 triệu.

Theo kết luận, với 1.722 người làm việc tại các văn phòng nhưng chưa xác định được bị hại nên chưa đủ căn cứ để xử lý. Ngoài ra còn một số nghi phạm nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch.