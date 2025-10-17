Vụ án gà lôi trắng: Miễn trách nhiệm hình sự thì có... án tích không?

Sáng 17-10, TAND tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Thái Khắc Thành (44 tuổi, trú xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) trong vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” (vụ án gà lôi trắng).

Tại phiên tòa, đại diện VKSND đề nghị miễn TNHS đối với bị cáo Thái Khắc Thành (trước đó VKS kháng nghị xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng hủy án sơ thẩm để điều tra lại).

HĐXX phúc thẩm cũng đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo và kháng nghị của VKSND tỉnh Hưng Yên, tuyên miễn TNHS đối với Thái Khắc Thành.

Bị cáo Thái Khắc Thành tại phiên tòa phúc thẩm.

Từ vụ án này, bạn đọc thắc mắc: Người được tuyên miễn TNHS có án tích hay không? Khi nào được xóa án tích?

Luật sư Đậu Đức Ninh, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết theo Điều 29 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), người được miễn TNHS là người có tội, hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm nhưng vì hành vi của họ không còn nguy hiểm cho xã hội hoặc do có sự thay đổi chính sách, pháp luật nên không bị truy cứu TNHS.

Về mặt pháp lý, bị cáo Thái Khắc Thành không bị kết án hình sự, nên không bị coi là có “án hình sự”, nhưng hành vi của bị cáo vẫn bị xác định là vi phạm pháp luật hình sự.

Đồng thời, căn cứ Điều 69 Bộ luật Hình sự, chỉ người bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật mới có án tích. Người được miễn TNHS thì không bị kết án, do đó không có án tích.

Ngoài ra, việc xóa án tích chỉ đặt ra đối với người đã có án tích sau khi chấp hành xong hình phạt và hết thời hạn theo các Điều 69, 70, 71 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, trong trường hợp của Thái Khắc Thành, do không có án tích, nên không cần thực hiện thủ tục xóa án tích.

LS Ninh nhấn mạnh việc TAND tỉnh Hưng Yên tuyên miễn TNHS đồng nghĩa với việc ông Thái Khắc Thành không có án hình sự, không có án tích và không cần xóa án tích. Đây là hệ quả pháp lý phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành.