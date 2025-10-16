Thông tin mới vụ nuôi, bán gà lôi trắng bị tuyên án 6 năm gây xôn xao dư luận

TAND tỉnh Hưng Yên ngày 17-10 dự kiến mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" đối với bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Bị cáo Thành hiện đang được tại ngoại. Trước đó, phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra ngày 19-9 nhưng được dời sang ngày 17-10.

Bị cáo Thái Khắc Thành được tại ngoại trong niềm vui của người thân

Chiều 16-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Luật sư Lê Hồng Hiển, Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự tại Hà Nội, đơn vị nhận bào chữa miễn phí tại phiên tòa phúc thẩm, khẳng định thông tin trên.

Luật sư Lê Hồng Hiển hy vọng HĐXX xem xét toàn diện chứng cứ, lập luận pháp lý để có một bản án thấu tình đạt lý, phù hợp với tinh thần nhân văn của pháp luật Việt Nam.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, thời gian qua, thông tin bị cáo Thái Khắc Thành (SN 1980, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị Tòa án nhân dân Khu vực 5 tỉnh Hưng Yên tuyên án 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm", quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự, gây xôn xao dư luận.

Ngoài ra, hình ảnh người vợ Thành bế con nhỏ, khóc trước giây phút anh này bị đưa lên xe thùng chuyên dụng sau phiên tòa khiến nhiều người thương cảm, xót xa.

Theo thông tư 27 năm 2025 của Bộ NN-MT có hiệu lực từ ngày 1-7-2025, gà lôi trắng có tên khoa học là Lophura nycthemera, thuộc nhóm IIB (không còn thuộc nhóm IB theo nghị định số 84 của Chính phủ như khi khởi tố điều tra và truy tố).

Tuy nhiên bản án sơ thẩm xác định 13 cá thể thu giữ của Thái Khắc Thành là "gà lôi trắng", là loài chim hiện được ghi nhận trong nhóm IB, nghị định số 84 của Chính phủ, nên hội đồng xét xử tuyên bố Thái Khắc Thành phạm tội "vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 244 Bộ luật Hình sự.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án và các quy định pháp luật, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên nhận định tòa sơ thẩm áp dụng các quy định trên khi tuyên án bị cáo Thành là không đúng với sự thay đổi của chính sách, pháp luật.

Ngày 13-8, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Thành 6 năm tù, theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Cùng ngày 13-8, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên cùng đại diện viện kiểm sát đã vào trại tạm giam trao quyết định kháng nghị và thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bị cáo Thành.

Sau 4 tháng bị tạm giam, trưa 13-8, bị cáo Thái Khắc Thành đã được ra khỏi nơi giam trở về nhà ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, trong niềm vui của gia đình và người thân.

Ngày 14-8, bị cáo Thái Khắc Thành đã gửi đơn kháng cáo tới Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên.

Theo đơn kháng cáo, Thái Khắc Thành là người bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (nay là Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên) truy tố về tội "vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo điểm b, khoản 2, điều 244 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Thành viết đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trên với lý do kết luận trong bản án Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án. Bị cáo Thành đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử phúc thẩm lại vụ án theo quy định pháp luật.