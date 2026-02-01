Việt Nam tiếp tục mang hạt giống lúa mới sang Cuba, Trung Quốc cam kết hỗ trợ Cuba 60.000 tấn gạo

Trung Quốc viện trợ Cuba 60.000 tấn gạo

Dẫn nguồn từ MR Online, bản tin ngành hàng lúa gạo mới nhất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, Trung Quốc đã đồng ý cung cấp gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 80 triệu USD cho Cuba, kèm theo viện trợ 60.000 tấn gạo, trong bối cảnh Havana đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế trầm trọng, thiếu hụt lương thực và khủng hoảng năng lượng kéo dài.

Cam kết này được công bố trong cuộc gặp tại Havana giữa Đại sứ Trung Quốc tại Cuba và Chủ tịch Cuba, thể hiện sự ủng hộ chính trị và kinh tế liên tục của Bắc Kinh đối với quốc đảo này.

Khoản hỗ trợ tài chính dự kiến sẽ giúp Cuba mua sắm các mặt hàng thiết yếu, bao gồm thiết bị phát điện, trong khi lô gạo viện trợ nhằm giảm áp lực thiếu lương thực trước mắt, khi nhập khẩu và sản xuất nội địa vẫn bị gián đoạn liên tục.

Được biết, lô hàng đầu tiên đã được bàn giao cho Cuba hôm 19/1, lô thứ hai cũng đã cập cảng Santiago de Cuba, các lô hàng tiếp theo sẽ sớm được chuyển đến.

Việt Nam hỗ trợ hạt giống cho vụ lúa 2026 của Cuba

Trong khi đó, tiếp tục phát huy truyền thống quan hệ tốt đẹp, sâu sắc giữa hai dân tộc, Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Cuba từng bước đảm bảo an ninh lương thực thông qua các dự án hợp tác trồng lúa, nuôi trồng thủy sản đã được hai bên nỗ lực, bền bỉ triển khai trong nhiều năm qua, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn.

Theo TTXVN tại Cuba, trong nỗ lực hướng tới mục tiêu tự cung tự cấp lúa gạo, Chính phủ Cuba đã đặt mục tiêu trồng 200.000 ha loại ngũ cốc này vào năm 2026, với một chương trình canh tác bao phủ 133 huyện của 14 tỉnh, với sự tham gia của 23.000 nhà sản xuất và nông dân.

Diện tích lúa trên cánh đồng thực hiện dự án hợp tác Việt Nam - Cu ba. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Tập đoàn nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Cuba, Orlando Linares Morel, cho biết, chương trình sẽ được triển khai sớm nhất vào tháng 11 tới, khi nguồn nước được đảm bảo. Các công ty lớn và các trung tâm chuyên ngành tại các tỉnh Pinar del Río, Villa Clara, Sancti Spíritus, Camagüey và Granma sẽ chịu trách nhiệm trồng 100.000 ha lúa chuyên canh, trong khi phần còn lại sẽ được trồng loại lúa phổ biến.

Chương trình quốc gia về trồng lúa hoan nghênh sự tham gia của mọi thành phần kinh tế cả cho mục đích tiêu dùng cá nhân lẫn mục đích đóng góp cho ngành và cân đối ngân sách quốc gia. Ngoài việc đảm bảo nguồn nước, việc trồng trọt sẽ được hỗ trợ bằng hạt giống quốc gia, trong khi phía Việt Nam, đơn vị tham gia chương trình, sẽ đóng góp hạt giống.

Bên cạnh đó, chính phủ Cuba cũng sẽ tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia chương trình tiếp cận nguồn ngoại tệ để mua các trang thiết bị và nguyên liệu phục vụ sản xuất như lốp xe, phụ tùng, linh kiện và phụ kiện cho máy kéo, máy gặt, đầu vào công nghiệp và các nguồn lực khác.

Theo mục tiêu đề ra, Cuba sẽ sản xuất được 600.000 tấn gạo vào năm 2030, đáp ứng được 86% nhu cầu tiêu thụ trong toàn quốc. Hiện tại, Cuba phải nhập khẩu khoảng 350.000 tấn gạo mỗi năm.