Việt Nam trao tặng Cuba 385 tỷ đồng

Trong cuộc hội đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez ngày 1/9, Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả bước đầu chương trình ủng hộ toàn quốc trong 65 ngày với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" đã huy động được gần 2 triệu lượt tham gia với giá trị gần 400 tỷ đồng Việt Nam. Đây là biểu hiện sinh động của truyền thống đoàn kết và hợp tác anh em giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Hai lãnh đạo sau đó chứng kiến lễ trao tặng lần 1 nhân dân Cuba số tiền 385 tỷ đồng. Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba cũng chứng kiến lễ trao biên bản kỳ họp thứ 42 Ủy ban Liên chính phủ hai nước, các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sản xuất lương thực, y tế, lưu trữ và công nghệ sinh học.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez chứng kiến lễ trao tặng lần 1 nhân dân Cuba số tiền 385 tỷ đồng. Ảnh: Giang Huy

Ông Miguel bày tỏ xúc động khi được sống trong tình cảm thắm thiết của người dân Việt Nam trong chuyến thăm cũng như sự ủng hộ to lớn của nhân dân Việt Nam trong đợt quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba vừa qua.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba khẳng định những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chính là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với nhân dân Cuba trong giai đoạn hiện nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi "Đoàn kết, ủng hộ Cuba là lương tâm và trách nhiệm của những người cộng sản và toàn thể nhân dân Việt Nam".

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez trong cuộc gặp ngày 1/9. Ảnh: Giang Huy

Hai lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất gồm: nông nghiệp, năng lượng mặt trời và công nghệ sinh học - dược phẩm.

Cuba khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư tại Cuba nhằm tạo đột phá trong hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất lúa gạo và phát triển nông nghiệp theo mô hình mới nhằm hỗ trợ Cuba gia tăng sản xuất lương thực, thực phẩm tại chỗ, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, yếu tố then chốt để đảm bảo sự phát triển bền vững của Cuba trong bối cảnh hiện nay.

Hai bên nhất trí khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước thành lập các liên doanh sản xuất dược phẩm, chuyển giao công nghệ sinh phẩm và hóa dược từ Cuba, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển về sinh phẩm và dược phẩm công nghệ cao tại Việt Nam nhằm cung cấp các sản phẩm y tế an toàn, hiệu quả.

Hai lãnh đạo cũng đồng ý tiếp tục tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và cùng quan tâm bao gồm: quốc phòng, an ninh, tư pháp, khoa học - công nghệ, xây dựng, văn hóa, thể thao và giao lưu nhân dân.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez đang trong chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam bắt đầu từ 31/8. Ngày mai, ông sẽ dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam.