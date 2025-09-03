'Cuba tự hào có Việt Nam là quốc gia anh em'

Sáng 3/9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, hội đàm với Thượng tướng Álvaro López Miera, Bộ trưởng các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba. Đại tướng Giang chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Cuba sang thăm chính thức và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Ông khẳng định 65 năm qua, quan hệ hai nước trở thành biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, bền chặt. Việt Nam không quên sự ủng hộ to lớn, chí tình, chí nghĩa của Cuba trong những năm tháng gian khó. Câu nói bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" là biểu tượng sáng ngời cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt này.

"Cuba hiện đối diện nhiều khó khăn chưa từng có, Việt Nam thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ trong khả năng", đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, đón đoàn của thượng tướng Álvaro López Miera, Bộ trưởng các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba. Ảnh: Tuấn Huy

Thượng tướng Álvaro López Miera cảm ơn lời mời của Bộ trưởng Phan Văn Giang đúng dịp hai nước tổ chức Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao. Ông bày tỏ ấn tượng với đất nước Việt Nam và Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhấn mạnh "Cuba luôn tự hào khi có Việt Nam là một quốc gia anh em".

Ông khẳng định sẵn sàng thúc đẩy, củng cố quan hệ giữa quân đội hai nước. Hợp tác quốc phòng nhiều năm qua luôn là trụ cột quan trọng, từ công tác đảng, chính trị, đào tạo đến công nghiệp quốc phòng, phòng không - không quân và quân y.

Thời gian tới, Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, duy trì giao lưu sĩ quan trẻ, chia sẻ kinh nghiệm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân, thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Trong cuộc hội đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez ngày 1/9, Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả chương trình ủng hộ "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" đã huy động được gần 400 tỷ đồng. Hai lãnh đạo sau đó chứng kiến lễ trao tặng lần 1 nhân dân Cuba số tiền 385 tỷ đồng và trao biên bản thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sản xuất lương thực, y tế, lưu trữ và công nghệ sinh học.

Đại diện hai nước cũng đã đặt vòng hoa và gắn biển tượng đài tri ân Chuyên gia quân sự Cuba, nằm trong tổng thể Khu biểu tượng ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam đặt tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.