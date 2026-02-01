Tổng thống Trump nói Iran đang “đàm phán nghiêm túc”

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Air Force One, khi được hỏi về đánh giá mới nhất đối với Iran, Tổng thống Trump ban đầu từ chối trả lời chi tiết, trước khi nhấn mạnh rằng ông đã điều động lực lượng quân sự đáng kể tới khu vực. “Tôi hy vọng họ sẽ đàm phán một điều gì đó có thể chấp nhận được”, ông Trump nói.

Tổng thống Donald Trump hy vọng Iran sẽ chấp nhận một thỏa thuận từ bỏ vũ khí hạt nhân. Ảnh: AP

Khi được hỏi về thông tin Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia cho rằng việc ông Trump không tiến hành không kích sẽ khiến Iran thêm cứng rắn, Tổng thống Mỹ đáp ngắn gọn: “Có người nghĩ vậy. Có người thì không”.

Tổng thống Mỹ đồng thời cho rằng một thỏa thuận thông qua đàm phán, trong đó Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, là kịch bản “thỏa đáng”. Tuy vậy, ông cũng để ngỏ khả năng tiến trình này có thể không đạt kết quả như kỳ vọng. “Họ nên làm điều đó, nhưng tôi không biết liệu họ có làm hay không. Họ đang nói chuyện với chúng tôi, nói chuyện một cách nghiêm túc”, ông Trump nhấn mạnh.