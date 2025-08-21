Việt Nam tặng món quà "đặc biệt" cho người dân Cuba

Vào lúc 20h ngày 2/9, bộ phim tài liệu "Hạt giống hạnh phúc" sẽ được phát sóng trên kênh VTV1. Phim tái hiện hành trình chuyển giao những giống lúa đặc biệt của Việt Nam, trong đó có giống lúa CT16, sang Cuba - một đất nước anh em luôn sát cánh bên Việt Nam trong những thời khắc khó khăn nhất.

Trên những cánh đồng của vùng Pinar del Río của Cuba, người dân chăm chỉ gieo những hạt giống lúa Việt Nam xuống ruộng.

Những thước phim sẽ ghi lại hành trình phát triển của giống lúa Việt Nam CT16, nảy mầm và phát triển mạnh mẽ trên những cánh đồng đất đỏ Cuba.

Không chỉ đơn thuần là một hoạt động nông nghiệp, việc tặng giống lúa còn là biểu tượng sống động cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước. Trong những năm tháng chiến tranh, Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ quý báu từ đất nước anh em Cuba. Ngày nay, những hạt lúa không chỉ mang lại niềm tin mà còn góp phần mang đến sự no ấm, hạnh phúc cho người dân nơi đây.

Đặc biệt, phim tài liệu ghi lại những khoảnh khắc xúc động của các chuyên gia Việt Nam, những người đã chấp nhận xa gia đình và gác lại nỗi lo cá nhân để sống và làm việc tại Cuba.

Họ đã bám trụ trong ngôi nhà mà người dân Cuba gọi là "Nhà Việt Nam", nằm giữa cánh đồng với điều kiện sống khó khăn: thiếu điện, nước, muỗi nhiều và nắng nóng gay gắt.

Tại đây, các chuyên gia Việt Nam đã đồng hành cùng nông dân Cuba trong việc gieo cấy từng hạt lúa cho đến khi thu hoạch, thể hiện tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau.

Một khoảnh khắc đáng nhớ đã được ghi lại khi em bé Cuba mỉm cười rạng rỡ trên cánh đồng lúa vừa mới thu hoạch.

Ông Nguyễn Đức Đệ, đạo diễn chương trình VTV đặc biệt cho biết, những thước phim không sử dụng lời bình mà kể chuyện thông qua hình ảnh, âm thanh và cảm xúc. Mỗi hạt lúa, mỗi nụ cười trên gương mặt người nông dân đều là những thông điệp giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Hình ảnh các chuyên gia Việt Nam và Cuba đứng trang nghiêm trước lá cờ của hai nước, thể hiện tình hữu nghị gắn bó, keo sơn giữa hai dân tộc.