Vật lộn trong nắng lửa

Theo bác sĩ Lê Vũ Huỳnh, Phó trưởng khoa Đột quỵ (Bệnh viện T.Ư Huế), tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ có xu hướng gia tăng vào các giai đoạn thời tiết cực đoan như quá lạnh hoặc quá nóng. Hiện, mỗi ngày đơn vị điều trị cho khoảng 60-80 bệnh nhân, tiếp nhận mới từ 8-10 bệnh nhân. Đây cũng là con số ở mức trung bình mà đơn vị tiếp nhận so với lượng bệnh nhân thường xuyên trong năm. Bác sĩ Huỳnh khuyến cáo, những ngày nắng nóng mạnh, tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ nhập viện do xuất huyết nhiều hơn (khoảng 60-70%) so với đột quỵ do tắc mạch. Ngọc Văn