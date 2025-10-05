Vùng trồng hoa, rau lớn nhất Hà Nội thiệt hại nặng sau bão Bualoi

Một tuần qua, nước sông Hồng dâng cao khiến nhiều khu vực bị ngập, người dân làng đào Nhật Tân (phường Hồng Hà) lo lắng khi hàng nghìn gốc đào bị ngâm nước nhiều ngày, bắt đầu héo úa.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến chiều 2/10, Hà Nội có gần 2.500 ha cây trồng bị ảnh hưởng, gồm hơn 340 ha cây ăn quả và gần 460 ha rau, màu.

Gia đình chị Đỗ Thùy Hương, 41 tuổi, thiệt hại bốn sào đào Tết, với vốn đầu tư khoảng 300 triệu đồng. "Năm ngoái vừa hết lụt chúng tôi trồng lại ngay, năm nay đào lại chết", chị nói.

Nhiều diện tích đào trồng sát bờ sông vẫn còn ngập, người dân phải chờ nước rút mới có thể nhổ bỏ. Một số cây chưa ngập hết nhưng lá đã phủ đầy bùn đất.

Ngoài trồng đào, nhiều hộ dân còn ươm rau màu và hoa cúc phục vụ Tết Nguyên đán, song toàn bộ khu vực đều bị nước tràn vào, gây ngập các luống trồng.

Chủ vườn tháo dỡ bạt che nắng để kiểm tra những luống cúc hoạ mi, tuy nhiên, cả vườn hoa đã bị chết úng, thân cây đổi màu.

Cách vườn đào Nhật Tân không xa, làng đào Phú Thượng (phường Tây Hồ) cũng chung cảnh ngập úng nhiều ngày. Chiều 4/10, nước rút gần hết, để lộ lớp bùn đất phủ dày trên mặt vườn và hàng nghìn gốc đào bị chết úng.

Tại phường Tây Tựu, nhiều ruộng hoa màu vẫn ngập úng, nước chưa thể tiêu thoát hết.

Ông Nguyễn Đình Thắng tháo bỏ chiếc máy bơm bị hỏng do nước dâng cao. Gia đình ông có khoảng 3.600 m2 hoa bị chết, chủ yếu là cúc vàng, hoa hồng và hoa ly, thiệt hại ước tính 150 triệu đồng.

"Cây ngập nước khoảng 5 tiếng là chết, giờ tôi còn phải mất thêm chi phí để xử lý phần đất trồng", ông nói.

Ruộng hoa cúc vàng được phủ kín nilon, nước dâng đến sát ngọn. Khi nước rút, lá non lộ ra nhưng gốc đã úng, người trồng phải nhổ bỏ toàn bộ.

Nhiều luống cúc ngấm bùn, gốc khô héo. "Nhìn thì còn xanh nhưng chỉ vài ngày nữa sẽ héo rũ hết", ông Thắng nói, cho biết dự định 10 ngày tới sẽ trồng lại, nếu thời tiết thuận lợi có thể kịp thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán.

Cách Tây Tựu hơn 10 km, xã Mê Linh từ lâu được biết đến là vùng trồng rau củ nổi tiếng của Hà Nội, với phần lớn diện tích là bãi bồi ven sông chuyên canh nông sản. Sau một tuần ngập nước, nhiều khu bãi vẫn bị chia cắt, người dân phải dùng thuyền ra thăm đồng do nước chưa rút hết.

Sau khi bão tan, hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn kéo dài, khiến nhiều khu vực sản xuất nông nghiệp ở Mê Linh bị ngập úng cục bộ. Thiệt hại nặng nhất là thôn Do Hạ với 98 ha rau màu và thôn Văn Quán 2 với khoảng 50 ha.

Những luống rau cải xanh đến ngày thu hoạch, sau 4 ngày ngâm nước đều bị thối từ rễ đến lá.

Gia đình anh Trường ở thôn Đông Cao có khoảng 3.600 m2 trồng hoa hướng dương đang vào thời kỳ nở rộ, nhưng nhiều ngày nay nước vẫn còn chưa rút hết. "Toàn bộ diện tích hoa hướng dương và rau cải mới gieo bị ngâm nước lâu ngày, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng", anh cho hay.

Thôn Đông Cao có khoảng 10 ha rau màu bị ảnh hưởng do nằm sát sông Hồng.

Những giàn mướp đắng, mùng tơi, dưa chuột... khô héo sau khi nước rút, để lại lớp bùn đất dày đặc trên ruộng.

Theo báo cáo của xã Mê Linh, toàn xã có 577,5 ha đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi, gồm 352,5 ha rau màu, 215 ha hoa và cây cảnh, phần còn lại là diện tích lúa.