Vận chuyển 2 thi thể giá 119 triệu, HTX tang lễ ở Quảng Ninh giải trình thế nào?

Ngày 15/1, UBND phường Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) thông tin, địa phương đã làm việc với Hợp tác xã Dịch vụ tang lễ trọn gói Tiền An nhằm xác minh, làm rõ phản ánh về mức phí 119 triệu đồng cho dịch vụ xử lý và vận chuyển thi thể 2 nạn nhân tai nạn giao thông từ Quảng Ninh về Tuyên Quang (Hà Giang cũ).

Sau buổi làm việc, UBND phường Quảng Yên yêu cầu Hợp tác xã tang lễ Tiền An chủ động tạm dừng các hoạt động kinh doanh kể từ ngày 15/1, cho đến khi hoàn thiện đầy đủ các quy định liên quan trong hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với ngành nghề đã đăng ký.

Đồng thời, chính quyền yêu cầu đơn vị này phải xây dựng, niêm yết công khai bảng giá dịch vụ theo quy định, bảo đảm minh bạch, rõ ràng.

Các chi phí dịch vụ của Hợp tác xã Dịch vụ tang lễ trọn gói Tiền An gây xôn xao dư luận.

Trước đó, một số trang mạng xã hội chia sẻ việc 2 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông được xử lý và vận chuyển từ phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh về Bản Máy, Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) để mai táng với tổng chi phí trọn gói hết 119 triệu đồng.

Trong các chi phí dịch vụ, có phần vận chuyển từ Quảng Ninh đến Hà Giang hết 25 triệu đồng/thi thể và các chi phí dịch vụ khác như: xử lý hiện trường, phục vụ khám, khâu vá lại thi hài... hết 2,5 đến 5,5 triệu đồng.

Theo đó, chi phí mai táng cho một thi thể lên tới 57 triệu đồng, thi thể còn lại 62 triệu đồng, khiến dư luận xôn xao. Nhiều ý kiến cho rằng, nạn nhân chết vì tai nạn đã là một mất mát lớn nhưng thân nhân lại phải chịu thêm một khoản chi phí lớn cho dịch vụ mai táng.

Đáng nói, có thông tin cho rằng do người nhà không trả được đủ tiền theo thỏa thuận nên hợp tác xã chỉ chở đến khu vực còn cách nhà nạn nhân khoảng 90km thì dừng lại càng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Đại diện Hợp tác xã Dịch vụ tang lễ trọn gói Tiền An giải trình tại buổi làm việc với lãnh đạo phường Quảng Yên.

Nói về sự việc này, Hợp tác xã Dịch vụ tang lễ trọn gói Tiền An - đơn vị làm dịch vụ mai táng cho 2 thi thể nói trên - khẳng định thông tin nói đơn vị bỏ lại thi thể do người nhà không trả đủ tiền là sai sự thật.

Đơn vị này cho biết, khoảng 23h20 ngày 11/1, ông Phạm Thế Mạnh, Giám đốc Hợp tác xã nhận được điện thoại của người dân báo có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại phường Liên Hòa với hai nạn nhân tử vong (thi thể của cả hai đều không còn nguyên vẹn).

Trước khi thực hiện các dịch vụ liên quan, hợp tác xã đã trao đổi về nội dung, chi phí các loại dịch vụ sẽ thực hiện và được sự thống nhất đồng ý của gia đình nạn nhân (có bản thỏa thuận đã ký giữa 2 bên).

Theo đó, đơn vị này phải chuẩn bị hai ô tô kèm 4 tài xế để thực hiện việc di chuyển thi thể (do một xe chỉ được chở một thi thể và một lái xe chỉ được lái liên tục không quá 8 tiếng).

Sau khi thỏa thuận thống nhất, người nhà nạn nhân đặt cọc 10 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản. Đến khoảng 5h ngày 12/1, hai ô tô của hợp tác xã cùng xuất phát đưa thi thể các nạn nhân về.

Quá trình di chuyển, khi xe đến địa bàn xã Tân Quang (tỉnh Tuyên Quang), cách nhà nạn nhân khoảng 70km, một ô tô nói là “xe 0 đồng” ra tín hiệu dừng xe của hợp tác xã, đề nghị chuyển thi thể nạn nhân sang phương tiện của họ, với lý do xe hợp tác xã (loại một cầu) không thể di chuyển lên khu vực nhà nạn nhân.

Hợp tác xã phủ nhận việc bỏ mặc thi thể giữa chừng vì không trả đủ chi phí theo thỏa thuận và cho rằng các dịch vụ đều đã được thông báo cho người nhà trước khi thực hiện.

Giữa người nhà nạn nhân và ông Mạnh sau đó thống nhất sẽ di chuyển thi thể nạn nhân sang hai "xe 0 đồng" và gia đình nạn nhân đã đề nghị được giảm chi phí dịch vụ do chưa đưa thi thể về đến nơi theo thỏa thuận.

Ông Mạnh đồng ý giảm 19 triệu đồng trong tổng số 119 triệu đồng phí dịch vụ trọn gói đã thỏa thuận và đại diện gia đình (ông Lù Xuân Chung) đã chuyển khoản thêm số tiền 90 triệu đồng còn lại. Tổng chi phí đã chuyển cho hợp tác xã là 100 triệu đồng.

Đến ngày 14/1, sau khi có thông tin phản ánh trên trang mạng xã hội về hoàn cảnh gia đình các nạn nhân khó khăn, hợp tác xã đã hỗ trợ chi phí cho gia đình các nạn nhân với số tiền 50 triệu đồng (thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của ông Lù Xuân Chung - người nhà nạn nhân).

Liên quan vụ việc này, lãnh đạo UBND phường Quảng Yên cho biết sẽ tiếp tục phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Phường cũng tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã Dịch vụ tang lễ trọn gói Tiền An, yêu cầu đơn vị này chỉ hoạt động khi đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề đã đăng ký.