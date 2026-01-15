Nỗi đau người ở lại trong vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc

Chiều 14/1, không khí tang thương bao trùm thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) khi 4 chiếc quan tài lặng lẽ nối đuôi nhau đưa về quê. Nỗi đau như nhân lên gấp bội khi các nạn nhân đều là anh em, họ hàng ruột thịt, nhà chỉ cách nhau vài bước chân.

Chị D. đau đơn bên quan tài của con trai.

Cả thôn Minh Hương bàng hoàng, lặng đi vì mất mát quá lớn. Những người hàng xóm gác lại mọi lo toan cuối năm để chung tay lo hậu sự. "Sáng sớm nghe tin mà rụng rời tay chân. Thương cho chị D, cứ nghĩ là chuyến đi vui nhất, ai ngờ lại là chuyến đi đau đớn nhất đời người," một người hàng xóm nghẹn ngào chia sẻ.

Trong tận cùng nỗi đau, hình ảnh chị Đ.T.D. khiến ai nấy đều thắt lòng. Người phụ nữ ấy cùng lúc gánh chịu hai nỗi đau quá lớn, mất đi đứa con trai đầu lòng và người cha ruột (ông Đ.H.) bị chấn thương sọ não nghiêm trọng với tiên lượng xấu đang điều trị ở Hà Nội.

Ông Đ.V.H. bàng hoàng kể lại sự việc.

Chị D. không còn sức để khóc thành tiếng. Đôi bàn tay run rẩy bám chặt vào thành quan tài như muốn níu kéo chút hơi ấm cuối cùng của con. Cuộc đời chị vốn đã nhiều truân chuyên, sau một lần dở dang, chị sang Nhật Bản mưu sinh với hy vọng tìm lại hạnh phúc. Khi tình yêu chín muồi, bố chị D. thay con đứng ra lo liệu, thuê xe đưa họ hàng ra Bắc gặp mặt nhà trai. Không ngờ chuyến đi ấy lại trở thành bi kịch.

Người dân thôn Minh Hương bàng hoàng khi nhận thông tin về vụ tai nạn.

Đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, ông Đ.V.H. (SN 1972, ngụ ở thôn Minh Hương) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn giao thông trên cao tốc.

"Đang ngủ bất ngờ nghe tiếng va chạm mạnh vào đuôi ô tô phía trước. Sau đó, là tiếng rầm mạnh của chiếc xe khác húc vào hông xe. Tôi thấy nhiều người bị thương, có người tử vong. Tôi và một số người khác được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa", ông H. kể lại.

Ông H. nhập viện với vết thương ở vùng cằm, trong tình trạng tỉnh táo. "Trên xe đều là anh em họ hàng, bạn bè, người thân đang trên đường ra thăm nhà trai ở tỉnh Thái Bình cũ (nay là tỉnh Hưng Yên). Chúng tôi thuê xe này đi từ lúc 1h sáng, khi đến Thanh Hóa thì xảy ra tai nạn giao thông", ông H. cho biết thêm.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, vào khoảng 3h30' ngày 14/1, tại Km334+300 đường cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 (đoạn qua thôn Nhạ Lọc, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hoá) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 3 xe ô tô, làm 4 người tử vong, 5 người bị thương.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô khách loại 16 chỗ, biển kiểm soát 38C-229.33, do P. V.T. (SN 1986, trú tại xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển (chở theo 9 người trên xe) lưu thông hướng Nghệ An – Hà Nội đã đâm va vào phía sau bên trái thành thùng rơ moóc biển kiểm soát 35RM-005.20 của xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 35A-463.11 do B. V. H. (SN 1990, trú tại xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, đang dừng đỗ trên làn ngoài, giáp lề đường bên phải.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 9 người thương vong.

Sau cú va chạm, xe ô tô khách xoay ngang và tiếp tục bị xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 36C-111.46 kéo theo sơ mi rơ moóc 36RM-001.36 do T.K.H. (SN 1989, trú tại xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển từ phía sau đâm va.

Hậu quả vụ tai nạn làm 4 tử vong gồm: ông P.V.N. (60 tuổi), V.Đ.Q.A. (18 tuổi), H.B.A. (50 tuổi) và T.V.Q. (64 tuổi). Các nạn nhân cùng trú tại xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Năm người còn lại và lái xe bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện, cả 3 phương tiện đều bị hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu xác định do P.V.T. (lái xe ô tô khách 16 chỗ) và T.K.H. (lái xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 36C-111.46) không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước dẫn đến vụ tai nạn.