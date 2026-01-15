Ngủ vùi bên hành lang bệnh viện giữa giá rét Thủ đô

Khi phố xá Hà Nội chìm dần vào giấc ngủ trong cái rét, những chuyến xe cấp cứu vẫn âm thầm đưa người bệnh từ các tỉnh về bệnh viện tuyến trung ương để cấp cứu.

22h ngày 14/1, Hà Nội trời lạnh, nhiệt độ còn khoảng 14 - 16 độ. Rất đông người có thân nhân cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai phải túc trực bên ngoài sân, hành lang, ghế đá và gầm cầu thang...

Những hàng ghế đá có mái che, hành lang trở thành chỗ ngủ tạm thời của người nhà bệnh nhân.

Đã sang đêm thứ ba ông Nguyễn Văn Trường (52 tuổi, Lai Châu) bám trụ tại hành lang bệnh viện. Vợ chuyển tuyến gấp do suy hô hấp, kinh tế eo hẹp, ông quyết định ngủ lại ghế chờ đối diện khu cấp cứu để tiết kiệm tiền thuê trọ và tiện ngóng tin tức. "Giờ chỉ mong người nhà nhanh chuyển biến tốt, tôi nằm đây cũng đỡ tốn kém hơn", ông Trường cho biết.

Nhiều người chấp nhận giấc ngủ chập chờn nơi hành lang, vỉa hè hay ghế đá không chỉ là cách để tiết kiệm chi phí, mà còn bởi tâm lý muốn túc trực 24/24, sẵn sàng có mặt ngay khi bác sĩ cần.

Người nhà bệnh nhân cuộn chăn tránh rét, nghỉ ngơi trong đêm trước phòng cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai.

Sau vụ việc nhân viên bảo vệ ném chăn của người dân giữa đêm rét, Bệnh viện Bạch Mai đã yêu cầu đối tác an ninh nghiêm túc rút kinh nghiệm; đồng thời phải tái đào tạo kỹ năng ứng xử, giao tiếp cho toàn bộ lực lượng để tránh lặp lại sự cố đáng tiếc.

Tại Bệnh viện K Tân Triều, lúc 23h, nhiều người nhà bệnh nhân vẫn túc trực ngoài hành lang bệnh viện.

Người nhà bệnh nhân kê tạm tấm đệm mỏng, mặc kín quần áo để xua đi cái lạnh vì không kịp chuẩn bị chăn màn.

Mắc ung thư phổi, anh Long phải lên Hà Nội điều trị từ tháng 7/2025. Đây là đợt xạ trị thứ 5 của anh. Những chuyến xạ trị từ đêm đến gần sáng vốn đã là thử thách với bệnh nhân ung thư, vào những ngày gió rét lại càng thêm chật vật.

Cơ thể bị tàn phá bởi bệnh tật và tác dụng phụ của điều trị, đợt không khí lạnh vừa tràn về các tỉnh thành phía Bắc trở thành gánh nặng kép của những phận người mang K.

Chăn, chiếu được người nhà mang theo khi đến viện.