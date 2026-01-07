Hiệp sĩ rởm với các pha “giải cứu” trục lợi tiền tỉ

Thực tế, khi thân nhân nạn nhân đến nhờ giúp đỡ, Hải và Cường yêu cầu phải có tiền mới thực hiện việc đưa người về, nếu không có tiền thì từ chối. Thực chất, các cuộc giải cứu của những “hiệp sĩ” này không xuất phát từ tinh thần “nghĩa hiệp” mà là một kế hoạch kinh doanh trên sự tuyệt vọng của nạn nhân và thân nhân, thu lợi hàng chục tỷ đồng…

Từ một “hiệp sĩ” được cho là cứu giúp người dân…

Thông tin “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải bị vướng vòng lao lý đã được đồn đoán râm ran thời gian trước, nhưng đến chiều 1/1/2026, việc Nguyễn Thanh Hải cùng 40 đối tượng bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố bị can và bắt tạm giam với 5 tội danh: “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán người”; “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, vẫn gây sự chú ý lớn của dư luận, nhất là khi các phương thức, thủ đoạn của “hiệp sĩ” này cùng các đồng phạm bị cơ quan điều tra vạch rõ càng khiến cho dư luận “bật ngửa” vì ít ai ngờ được những kẻ mang danh “hiệp sĩ” lại có thể hành xử táo tợn và tàn nhẫn như vậy.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải tại cơ quan điều tra

Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1971, tại tỉnh Bình Dương cũ) từng được biết đến rộng rãi, hay nói cách khác là khá nổi tiếng, khi là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào “hiệp sĩ đường phố”. Hải từng là một thành viên tham gia mô hình phòng, chống tội phạm (PCTP) tự nguyện thuộc Câu lạc bộ PCTP phường Phú Hòa, tỉnh Bình Dương (cũ). Câu lạc bộ này được thành lập tháng 11/1997, gồm 10 thành viên. Với tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công truy bắt đối tượng, các thành viên của câu lạc bộ này còn được người dân nơi đây gọi thân mật với biệt danh là “hiệp sĩ SBC” (hiệp sĩ săn bắt cướp).

Thực tế, Nguyễn Thanh Hải từng tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng trong nhiều vụ truy bắt trộm cắp, cướp giật và các hành vi phạm pháp; được một số người dân đánh giá là phản ứng nhanh, “giúp dân” trong nhiều tình huống nguy hiểm. Chính vì thế, trước năm 2020, Nguyễn Thanh Hải được nhiều người tin tưởng, ca ngợi là một người có nghĩa khí, có tinh thần giúp đỡ cộng đồng, tham gia bắt giữ tội phạm mà không nhận thù lao, giúp người dân tìm lại tài sản. Với những thành tích trong phong trào toàn dân tham gia PCTP, Nguyễn Thanh Hải từng nhiều lần được vinh danh, khen thưởng.

Tuy nhiên, đến năm 2019, Nguyễn Thanh Hải xin rời khỏi Câu lạc bộ PCTP phường Phú Hòa, do Hải không đồng ý với một số quy định, trong đó có việc khi hoạt động trong câu lạc bộ, các thành viên buộc phải tuân thủ quy định về phạm vi địa bàn (chỉ trong phường/xã) và quy trình báo cáo, phối hợp. Nguyễn Thanh Hải cho rằng các ràng buộc này làm giảm tính linh hoạt, khiến việc truy đuổi, ngăn chặn tội phạm mất thời cơ bắt giữ nếu tội phạm di chuyển nhanh hoặc vượt địa bàn…

Dù vậy, sau khi rời câu lạc bộ, Nguyễn Thanh Hải vẫn tự xưng là “hiệp sĩ” trên mạng xã hội, nhưng không còn thuộc sự quản lý của câu lạc bộ PCTP chính thức của địa phương. Bất ngờ, thời điểm từ cuối năm 2025, một số hình ảnh được cho là “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải bị bắt lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của dư luận…

Tới ngày 1/1/2026, thông tin Hải “hiệp sĩ” vướng vòng lao lý đã “rõ trắng đen” khi Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng CSHS) công bố thông tin về các vụ việc xâu chuỗi với nhau, trong đó có vụ liên quan trực tiếp tới vị “hiệp sĩ” đầy tai tiếng này.

Phòng CSHS cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh về việc đấu tranh, chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự xã hội tại các bến xe trên địa bàn thành phố và tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp, tháng 10/2025, Phòng CSHS đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá đường dây “Cưỡng đoạt tài sản; Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng CSHS phát hiện đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia do đối tượng Lê Văn Thành cầm đầu. Để hoạt động, Lê Văn Thành đã lập nhóm trên mạng xã hội với nhiều tài xế xe ôtô nhận chở người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) hoặc khách sạn làm điểm trung chuyển. Sau đó, các đối tượng sử dụng xe ôm, theo đường mòn, lối mở, tiểu ngạch biên giới để đưa người sang Campuchia. Trong khi đó, bên phía Campuchia sẽ tiếp nhận và đưa người vào các khu, công ty do các tổ chức lừa đảo quản lý.

Bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh xác định, chỉ tính từ tháng 10/2024 cho đến khi bị phát hiện, đường dây của Lê Văn Thành đã tổ chức cho khoảng 900 người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia và khoảng 800 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng cho đối tượng cầm đầu và các đối tượng liên quan.

… Trở thành đối tượng dùng mánh khóe cưỡng đoạt tài sản hàng tỷ đồng

Nhận định đây là đường dây đưa người xuất cảnh trái phép có tính chuyên nghiệp, xuyên quốc gia, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của người dân, trực tiếp tiếp tay cho các tổ chức lừa đảo tại Campuchia, gây mất an ninh trật tự khu vực biên giới và tiềm ẩn nhiều hệ lụy xã hội nghiêm trọng, Ban Chuyên án tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan.

Qua đó, Ban chuyên án bất ngờ phát hiện nhóm đối tượng do Nguyễn Thanh Hải (“hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải) cầm đầu đã lợi dụng danh nghĩa hỗ trợ người dân, giải cứu người Việt Nam bị giam giữ tại Campuchia để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Đáng nói, nhóm của “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải có phương thức thủ đoạn hoạt động hết sức táo tợn và khó ngờ tới. Theo đó, Nguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ cứu người” thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội với lượng người theo dõi lớn, thường xuyên đăng tải các video, bài viết thể hiện việc “giải cứu miễn phí, không nhận tiền”. Thực tế, khi thân nhân nạn nhân đến nhờ giúp đỡ, Hải yêu cầu phải có tiền mới thực hiện việc đưa người về, nếu không có tiền thì từ chối.

Nhóm của Nguyễn Thanh Hải tổ chức tiếp nhận người dân có nhu cầu “giải cứu” tại địa điểm cố định, phân công người ghi nhận thông tin, quay video phỏng vấn, dàn dựng nội dung, chỉnh sửa clip để đăng tải trên mạng xã hội nhằm tạo uy tín và thu hút thêm nạn nhân. Đây là thủ đoạn quảng bá, tìm “khách hàng” cho hành vi phạm tội.

Sau khi xác định được người cần “giải cứu” đang bị giữ tại các khu lừa đảo ở Campuchia, Nguyễn Thanh Hải móc nối với các đầu mối tại Campuchia để đưa người ra khỏi khu giam giữ. Lúc này, Hải và đồng phạm nâng khống số tiền chuộc, yêu cầu thân nhân chuyển tiền trước qua nhiều tài khoản trung gian, chiếm đoạt phần chênh lệch.

Các đối tượng khai nhận, tiền được sử dụng một phần để trả cho đầu mối Campuchia, phần còn lại Nguyễn Thanh Hải và các đối tượng liên quan chia nhau hưởng lợi bất chính. Sau khi nhận tiền, nhóm Nguyễn Thanh Hải tổ chức đưa người từ Campuchia về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, không làm thủ tục xuất nhập cảnh, không có hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp pháp, xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý xuất nhập cảnh.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16,7 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng. Các đối tượng giúp sức biết rõ hành vi phạm tội, vẫn tích cực hỗ trợ, hưởng lợi bất chính từ các hoạt động này. Hành vi của nhóm Nguyễn Thanh Hải có tổ chức, kéo dài, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng niềm tin xã hội và hoàn cảnh khó khăn của người dân để trục lợi, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và công tác phòng, chống tội phạm…

Trong quá trình mở rộng điều tra, Phòng CSHS đã phối hợp Cục CSHS - Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Tổng cục Công an quốc gia Campuchia tổ chức truy bắt, giải cứu 34 công dân Việt Nam tại khu O’Smach, tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia). Thông qua con đường ngoại giao, các đối tượng đã được tiếp nhận tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh)…

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để dụ dỗ người dân bằng các chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”, môi giới trá hình. Sau khi đưa nạn nhân xuất cảnh trái phép qua các đường tiểu ngạch, đường thủy khu vực biên giới Tây Ninh, An Giang, các đối tượng bán người trái ý chí cho các công ty lừa đảo tại Campuchia, ép buộc lao động hoặc yêu cầu thân nhân nộp tiền để “chuộc người”, qua đó chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Ngay trong thời gian đang giải cứu các nạn nhân và làm rõ từng “mắt xích” trong đường dây, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục nhận được đơn trình báo của thân nhân một nạn nhân được cho là đang bị giam giữ tại Campuchia; để cứu người thân, gia đình nạn nhân đã chuyển khoản số tiền lớn theo yêu cầu của các đối tượng. Vào cuộc truy xét, ngày 21/10/2025, Công an đã phát hiện và mời các đối tượng liên quan về làm việc khi chúng đang di chuyển trên các xe ô tô tại khu vực quận 1 và quận 7 (cũ).

Quá trình điều tra làm rõ, đối tượng Trần Văn Chương đóng vai trò then chốt trong việc điều phối phương tiện đưa đón người nhập cảnh trái phép. Mặc dù biết rõ các cá nhân này không có giấy tờ hợp pháp và nhập cảnh bằng đường tiểu ngạch để trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng, Chương vẫn đứng ra tổ chức, chỉ đạo việc đưa đón về TP Hồ Chí Minh.

Quá trình làm rõ mắt xích Trần Văn Chương, Ban Chuyên án tiếp tục phát hiện đối tượng Huỳnh Cao Cường cũng dùng chiêu trò tương tự như Nguyễn Thanh Hải khi núp bóng dưới danh nghĩa “hiệp sĩ”, lợi dụng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh một người chuyên cứu giúp những nạn nhân bị lừa sang Campuchia. Thông qua tài khoản TikTok và Facebook mang tên “Huỳnh Cao Cường - Đức Năng Thắng Số”, đối tượng thường xuyên đăng tải các video clip dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở nhằm lấy lòng tin từ những gia đình đang có người thân bị kẹt tại các “sào huyệt” lừa đảo.

Công an Việt Nam phối hợp với phía Campuchia tiếp nhận các công dân Việt Nam tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh)

Thực chất, các cuộc giải cứu của Cường không xuất phát từ tinh thần “nghĩa hiệp” mà là một kế hoạch kinh doanh trên sự tuyệt vọng. Khi người nhà nạn nhân liên hệ, Cường yêu cầu cung cấp định vị, hình ảnh và căn cước công dân của nạn nhân, sau đó móc nối với các đối tượng tại Campuchia. Nếu phía Campuchia ra giá chuộc từ 185 - 240 triệu đồng, Cường lập tức báo với gia đình nạn nhân mức giá từ 280 - 400 triệu đồng. Số tiền chênh lệch lớn này được Cường đút túi cá nhân. Không chỉ dừng lại ở việc môi giới, Cường còn là người điều hành hoạt động vận chuyển người qua biên giới.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Cường chỉ đạo các đàn em thuê xe ôtô lên khu vực biên giới Mộc Bài (Tây Ninh) để đón người theo các đường mòn, lối mở (đường tiểu ngạch). Sau khi vượt biên trái phép thành công, các nạn nhân được đưa về tập kết tại “đại bản doanh” của Cường là quán ăn Cường 79 (TP Hồ Chí Minh). Tại đây, Cường chỉ bàn giao người khi người nhà đã đưa đủ tiền. Tại Cơ quan Công an, Huỳnh Cao Cường khai nhận từ năm 2023 đến khi bị bắt, Cường đã thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ “giải cứu” với phương thức tương tự, thu lợi bất chính số tiền cực lớn.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án đã làm rõ nhiều đường dây, nhánh tội phạm liên quan, trong đó có các nhóm tổ chức xuất cảnh trái phép, mua bán người, các đối tượng núp bóng “giải cứu” để cưỡng đoạt tài sản, cũng như các đường dây mở và sử dụng tài khoản ngân hàng tại Campuchia phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân.