Ứng phó 'bão chồng bão': Di dân khỏi vùng nguy hiểm trước 17h ngày 28-9

Sáng 27-9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đã chủ trì cuộc họp triển khai ứng phó với cơn bão số 10 (bão Bualoi).

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh diễn biến bão số 10 rất khó lường, là "bão chồng bão", nên công tác dự báo cần được phân tích kỹ, tăng thời lượng dự báo. Đặc biệt, dự báo phải chính xác phạm vi, hướng đi và hoàn lưu ảnh hưởng.

Bão tiếp tục mạnh lên, di chuyển dọc bờ biển

Theo báo cáo nhanh của Bộ NN&MT, hiện nay, bão số 10 đang trên khu vực giữa biển Đông, với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15.

Bão tiếp tục di chuyển rất nhanh so với dự báo ban đầu (khoảng 35-40 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng-Thủy văn (Bộ NN&MT), cho biết so với bão số 9 trước đó, bão số 10 không chịu tác động của không khí lạnh, nhiệt độ mặt biển hiện ở mức cao (29°C), hoàn lưu rộng và mạnh, gió mùa Tây Nam cũng đang hoạt động mạnh, bổ sung ẩm dồi dào. Vì vậy, bão sẽ tiếp tục mạnh lên, không có dấu hiệu giảm nhiều trước khi đổ bộ.

Khi áp sát vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 200 km (rạng sáng 28-9), bão số 10 có khả năng đạt cường độ mạnh nhất, cấp 13-14, giật cấp 15-16; vào đến bờ vẫn còn cấp 11-12, ven biển cấp 12-13.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh các địa phương phải cấm biển ngay từ trưa nay. Ảnh: VGP

Dự báo từ chiều 28-9, khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trọng tâm từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị bắt đầu có gió mạnh cấp 6–7, tăng dần lên cấp 12 khi bão đổ bộ vào đêm 28 đến rạng sáng 29-9. Trên biển, gió mạnh cấp 8–9, vùng gần tâm bão cấp 12-13 từ sáng sớm 28-9, sóng cao 5-7 m.

Đáng chú ý, bão số 10 có thể trùng thời điểm triều cường (4–8h sáng), khiến nước dâng do bão ở vùng từ Bình Định đến Hà Tĩnh đạt 1-2 m, riêng Thanh Hóa - Nghệ An cao hơn.

Hoàn lưu rộng của bão cũng gây mưa trên phạm vi cả nước từ chiều 28 đến 30-9, lượng mưa phổ biến 100-300 mm, riêng Thanh Hóa - Hà Tĩnh 400 mm, cục bộ 600 mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất rất cao.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh các địa phương phải cấm biển ngay từ trưa nay (27-9). Trên đất liền, Thứ trưởng yêu cầu cấp bách là di dân khỏi vùng nguy hiểm phải hoàn tất trước 17h ngày mai (28-9).

Hai mốc thời gian quan trọng

Kết luận cuộc họp, khẳng định tinh thần chỉ đạo là phòng ngừa từ sớm, chủ động tuyệt đối, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương phải thực hiện nghiêm các mốc thời gian.

Theo đó, trước 12 giờ trưa 27-9, phải kiểm soát tuyệt đối tàu thuyền trên biển; đến 17 giờ dừng toàn bộ hoạt động trên biển, tuyệt đối không được để chậm trễ.

Về công tác sơ tán người dân, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&MT phối hợp các địa phương xác định chính xác khu vực gió mạnh, vùng trọng yếu ven biển, đê điều xung yếu, kết hợp triều cường và nước biển dâng để ra quyết định sơ tán người dân sớm, an toàn.

Đối với hồ chứa, thủy điện, thủy lợi, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương, Bộ NN&MT phối hợp kiểm tra chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm đơn vị quản lý và Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự của địa phương.

"Không thể để đến lúc hồ đầy nước, phải xả mới lo xử lý. Trách nhiệm phải rõ, thẩm quyền phải xác định ngay từ đầu"- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia trực tiếp xuống kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó bão số 10 tại địa phương. Ảnh: VGP

Về lực lượng, phương tiện, Phó Thủ tướng nêu rõ các địa phương, lực lượng ứng phó bão số 10 phải chuẩn bị đầy đủ phương án "4 tại chỗ". Đối với các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, "4 tại chỗ" càng quan trọng: lương thực, nước, thuốc men, thông tin liên lạc phải được chuẩn bị từ trước.

Các địa phương phải khoanh vùng nguy cơ, có kịch bản kết nối thông tin, giao thông, cứu hộ, huy động máy móc, lực lượng cụ thể.

Phó Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý công tác thông tin, dự báo và truyền thông. Đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Cơ quan dự báo phải cung cấp thông tin chính xác, kèm khuyến cáo cụ thể để người dân hiểu, không chủ quan, cũng không hoang mang.

"Thông tin phải đến tận tay ngư dân, người dân vùng xung yếu. Không chỉ qua báo, đài mà cả tin nhắn điện thoại, hệ thống quốc phòng, biên phòng, cảnh sát biển"- ông nói.

Phó Thủ tướng đề nghị các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia trực tiếp xuống kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó với bão số 10 tại các địa phương trọng điểm.

"Ngay sau cuộc họp này, các đồng chí khẩn trương triển khai nhiệm vụ cụ thể. Trách nhiệm phải gắn với từng cấp, từng ngành, từng cá nhân cụ thể"- Phó Thủ tướng yêu cầu.