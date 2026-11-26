Một ngày sau vụ nổ bình gas gây sập nhà, khiến nhiều người chết và bị thương trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, nhiều hàng quán tại các khu tập thể cũ ở Hà Nội vẫn hoạt động trong không gian chật hẹp, xen lẫn nhà dân.

Tại các khu tập thể Thành Công, Nghĩa Tân, Trung Tự, hàng quán bao kín tầng một, lấn chiếm không gian chung, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa an toàn của hàng trăm hộ dân sống ở các tầng trên.

Trên phố Tô Hiệu, phường Nghĩa Đô, mặt tiền tầng một của 4 tòa nhà C4, C5, C6 và C9 thuộc khu tập thể Nghĩa Tân có 21 cửa hàng ăn uống. Đây là tuyến phố ẩm thực được định hướng phát triển theo mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm kết hợp thanh toán không dùng tiền mặt.

Phía trên dãy hàng quán san sát là các căn hộ tập thể, nhiều ban công được cơi nới, lắp đặt chuồng cọp, làm hạn chế lối thoát nạn khi xảy ra cháy nổ.

Khu tập thể gồm các tòa nhà cao 3-5 tầng, xây dựng năm 1987, diện tích mỗi căn hộ trung bình 18-20 m2. Vào giờ ăn trưa và tối, phố luôn đông khách, xe máy nhiều thời điểm đỗ kín vỉa hè, lấn chiếm lối đi bộ.

Các cửa hàng tại đây chế biến nhiều món ăn tại chỗ, chủ yếu sử dụng bếp điện và gas. Nhiều bình gas cỡ lớn đặt sát tường hoặc lộ thiên trên vỉa hè, chỉ cách ngọn lửa vài gang tay, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Theo các chủ cửa hàng, bếp điện được dùng để nấu các món nước như bún, phở, còn món xào, rang vẫn dùng bếp gas để giữ hương vị. Gas được các cửa hàng giao vài ngày một lần.

Không chỉ hàng quán ăn uống, tầng một các khu tập thể cũ còn là nơi kinh doanh sơn và hóa chất xây dựng. Tại tòa C3, khu tập thể Thanh Xuân Bắc, trên đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, 8 cửa hàng kinh doanh các mặt hàng này nằm ngay dưới các căn hộ dân cư.

Nhiều sản phẩm như sơn dầu, sơn PU, sơn epoxy, hóa chất chống thấm gốc dung môi hoặc nhựa đường có chứa thành phần dễ cháy.

Tình trạng hàng quán quây kín tầng 1 cũng diễn ra tại khu tập thể Đại học Y, phố Tôn Thất Tùng (phường Kim Liên). Phía dưới là các hàng quán tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, phía trên là những khung sắt "chuồng cọp" hàn kín, gần như không có lối thoát.

Chị Trần Minh Thư, cư dân khu tập thể, cho biết luôn bất an khi phải đưa đón con nhỏ đi qua khu vực các hàng quán đun nấu. "Quán xá mở đến tận đêm khuya, mùi gas, mùi khói xộc thẳng lên nhà", chị nói.

Tại tầng 1 nhà A1 khu tập thể Đền Lừ, đường Tân Mai (phường Tương Mai) hàng quán san sát, bạt che từ các cửa hàng phủ quá nửa vỉa hè.

Biển hiệu hàng quán phủ kín mặt tiền khu tập thể E3 Thái Thịnh, phường Đống Đa. Phía sau khu tập thể là phố Nguyễn Văn Tuyết, nơi xảy ra vụ nổ bình gas gây sập nhà hôm 24/11.

Sống ở tầng hai, bà Lan cho biết vụ nổ khiến bà thêm bất an. "Ngay dưới sàn nhà tôi là nhiều quán ăn, lẩu nướng, bình gas đặt ngay góc bếp. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, cả khu này không biết chạy đi đâu", bà nói.

Lối đi chung và cầu thang thoát hiểm tại khu tập thể Thái Thịnh bị thu hẹp bởi xe máy của thực khách, bàn ghế và đồ đạc kinh doanh của các hàng quán. Một số bình gas được đặt ngay đầu ngõ, trên lối đi chung của cư dân khu tập thể E3 Thái Thịnh. Các chủ quán cho biết sau vụ nổ hôm 24/11, họ chuyển bình gas ra ngoài để hạn chế nguy cơ khí gas tích tụ trong nhà nếu xảy ra rò rỉ.

Vụ nổ xảy ra khoảng 8h ngày 24/11 tại khu vực bếp gas của quán lẩu rộng 60 m2 dưới chân khu tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết. Quán đang được cải tạo, dự kiến khai trương ngày 26/11. Vụ nổ khiến 7 người chết, nhiều người bị thương.

Ngay chiều cùng ngày, 118 hộ dân với khoảng 500 người tại khu tập thể E4 được yêu cầu di dời, bố trí nơi ở tạm tại hai phường Long Biên và Gia Lâm, chờ cơ quan chức năng đánh giá mức độ an toàn của công trình.