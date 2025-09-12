Từ nay đến tháng 10, Biển Đông có thể có 2 cơn bão, miền Trung mưa lớn lịch sử

Biển Đông xuất hiện khoảng 2 cơn bão từ nay đến đầu tháng 10

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ khoảng cuối tháng 9, miền Bắc sẽ đón những đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay. Đây là những đợt không khí lạnh yếu, thường gây mưa dông và nền nhiệt giảm nhẹ, mang lại thời tiết mùa thu se lạnh đặc trưng ở miền Bắc.

Không khí lạnh năm nay đến sớm. Sự tác động của không khí trong một năm bão nhiều có thể gây ra mưa lũ phức tạp ở miền Trung vào cuối năm. Từ nay đến đầu tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, một trong số đó có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Mưa lũ diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa tây nam gây ra gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền. Đặc biệt, đề phòng mưa lớn có thể gây ra lũ lụt, ngập úng ở các vùng trũng và sạt lở đất ở vùng núi.

"Các hiện tượng mưa lớn và dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.

Biển Đông đang trải qua một năm bão nhiều, chỉ tính từ 11/8 đến 10/9, trên Biển Đông đã xuất hiện 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Trong đó bão số 5 và bão số 6 cùng đổ bộ vào khu vực Bắc Trung Bộ nước ta, gây gió giật mạnh và mưa lớn diện rộng. Áp thấp nhiệt đới và bão số 7, tuy không đổ bộ đất liền nước ta nhưng gây mưa lớn cho khu vực miền Bắc.

Miền Trung có thể xảy ra mưa lớn lịch sử

Dự báo từ nay đến đầu tháng 10, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng, xen lẫn là các ngày nắng nóng nhẹ.

Khu vực Nam Bộ và các nơi khác ở Trung Bộ thời gian này cũng có nhiều mưa rào và dông, trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết dự báo từ nay đến cuối năm, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động nhiều hơn trung bình nhiều năm. Khoảng 6-8 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và một nửa số cơn này có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

"Từ nay đến tháng 10, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế là khu vực trọng tâm của bão hoặc áp thấp nhiệt đới tác động. Từ nửa cuối tháng 10 đến tháng 11, từ Huế trở vào duyên hải Nam Trung Bộ, cũng như khu vực Nam Bộ là khu vực trọng tâm.

Cần đề phòng những cơn bão và áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên Biển Đông làm cho thời gian ứng phó ngắn" - ông Hưởng lưu ý.

Theo ông Hưởng, từ nay đến hết tháng 11, khu vực Trung Bộ khả năng có tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%.

"Trường hợp bão hoặc áp thấp nhiệt đới tác động đến miền Trung kết hợp với gió đông và không khí lạnh thì có khả năng xảy ra mưa đặc biệt lớn, đây là điều mà Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lo ngại về khả năng xảy ra lũ lịch sử ở khu vực miền Trung trong thời gian tới" - ông Hưởng nói.

Do ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động mạnh, miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã trải qua những đợt mưa lớn trong thời gian qua với nhiều kỷ lục được ghi nhận. Trong đó trận mưa tại Hà Nội ngày 26/8 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 là trận mưa ngày lớn nhất ở Thủ đô được ghi nhận, vượt qua kỷ lục được xác lập vào 53 năm trước. Thanh Hoá, Ninh Bình, Tuyên Quang, TPHCM, Phú Thọ, Đà Nẵng cũng ghi nhận lượng mưa ngày kỷ lục trong lịch sử tháng 8.