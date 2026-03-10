Infographic: Sức mạnh dàn vũ khí tỷ USD Mỹ dùng để tấn công Iran

Tên lửa Tomahawk là vũ khí tấn công tầm xa chủ lực của Lầu Năm Góc trong suốt ba thập kỷ qua. Các tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu khu trục lớp Arleigh Burke hoạt động tại Biển Ả Rập, trong đó mỗi tàu có thể mang hơn 90 quả Tomahawk. Ngoài ra. Mỹ còn lần đầu tiên sử dụng Tên lửa Tấn công Chính xác (Precision Strike Missle) vào các mục tiêu của Iran. Tên lửa được phóng từ hệ thống M-142 HIMARS trong môi trường sa mạc. Đây là tên lửa đạn đạo tầm ngắn có khả năng đánh trúng mục tiêu cách khoảng 400km.

Ở chiều ngược lại, các khẩu đội tên lửa Patriot và hệ thống THAAD được triển khai để đánh chặn các đòn trả đũa của Iran. Trong đó, Patriot phụ trách đối phó với tên lửa hành trình tầm ngắn và các mối đe doạ bay ở độ cao thấp, còn THAAD đảm nhiệm việc đánh chặn tên lửa đạn đạo ở độ cao lớn trong giai đoạn cuối của quỹ đạo bay.

Hai tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford là trụ cột hiện diện hải quân của Mỹ tại Biển Ả Rập và Địa Trung Hải. Bên cạnh đó, một hạm đội tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke đảm nhiệm cả vai trò tấn công và phòng thủ tên lửa thông qua hệ thống chiến đấu Aegis.

Mỹ đang sử dụng các loại máy bay B-1, B-2, tiêm kích F-15, F-22 Raptor và tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II để tấn công các cơ sở tên lửa đạn đạo và boong-ke ngầm của Iran. Các máy bay này mang theo bom nặng 900 kg nhằm phá hủy kho dự trữ vũ khí của Tehran.

Hệ thống máy bay không người lái (UAV)

Chiến dịch tấn công Iran cũng chứng kiến lần đầu xuất hiện của hệ thống UAV chiến đấu chi phí thấp (LUCAS), máy bay không người lái tấn công một chiều do công ty SpektreWorks chế tạo, được thiết kế dựa trên mẫu UAV Shahed của Iran. Mỗi chiếc LUCAS có giá khoảng 35.000 USD, thể hiện xu hướng chuyển sang sử dụng các loại vũ khí giá rẻ, có thể tiêu hao hàng loạt.

Con số này thấp hơn rất nhiều so với MQ-9 Reaper, loại UAV cũng được triển khai trong chiến dịch và có chi phí sản xuất lên tới 40 triệu USD mỗi chiếc. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết họ đã bắn hạ một chiếc Reaper vào ngày 1/3.

Các máy bay không người lái chiến đấu chi phí thấp (LUCAS – Low-cost Unmanned Combat Attack System) được triển khai tại Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ. (Ảnh: DOD)

Trinh sát và tác chiến điện tử

Theo các nguồn tin địa phương, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler đã được phát hiện trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại Biển Ả Rập. Những máy bay này có nhiệm vụ gây nhiễu radar, hệ thống liên lạc và hệ thống dẫn đường tên lửa của đối phương.

Máy bay tuần tra P-8A Poseidon cũng được triển khai để thực hiện nhiệm vụ giám sát và trinh sát trên biển cũng như trên đất liền. Dữ liệu đường bay cho thấy loại máy bay này thường xuyên bay vòng quanh eo biển Hormuz.

Tháng trước, Không quân Mỹ cũng triển khai máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry AWACS tới Trung Đông, giúp cung cấp nhận thức chiến trường theo thời gian thực.

Các máy bay trinh sát RC-135 của Không quân Mỹ – gồm các biến thể Cobra Ball và Rivet Joint – cũng thực hiện các nhiệm vụ thu thập tình báo từ các căn cứ tại Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nhằm theo dõi các vụ phóng tên lửa, hệ thống radar và thông tin liên lạc của Iran.