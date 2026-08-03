Từ hôm nay, hành khách phải đi đâu để bắt xe công nghệ khi sân bay thay đổi điểm đón?

Từ 7h ngày 3/8/2026, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài áp dụng phương án phân luồng giao thông mới, trong đó bố trí lại vị trí đón khách đối với taxi truyền thống và xe công nghệ nhằm hạn chế ùn tắc tại khu vực nhà ga.

Taxi truyền thống đón khách gần nhà ga

Đối với taxi truyền thống nhượng quyền của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, hành khách được bố trí đón xe tại các làn giao thông gần nhà ga.

Tại Nhà ga T1, khách đón taxi tại làn giao thông số 2, đoạn từ cột số 2 đến cột số 10.

Tại Nhà ga T2, khách đón taxi tại làn giao thông số 4, đoạn từ cột số 3 đến cột số 10.

Xe công nghệ được bố trí tại các bãi đỗ riêng

Đối với xe kinh doanh vận tải hành khách dưới 9 chỗ không nhượng quyền, trong đó có các xe công nghệ có biển vàng, phương án mới bố trí điểm đón tại các bãi đỗ tập trung thay vì đón trực tiếp tại làn đường trước nhà ga.

Tại Nhà ga T1, hành khách sau khi ra khỏi nhà ga di chuyển đến bãi đỗ ô tô P2, khu vực trước Sảnh E, để đón xe.

Tại Nhà ga T2, hành khách di chuyển đến bãi đỗ ô tô P1 để đón xe. Khi bãi P1 đầy, phương tiện có thể được điều tiết sang bãi P7.

Việc đưa xe công nghệ về các bãi đỗ tập trung nhằm hạn chế phương tiện dừng, chờ tại khu vực tiếp cận nhà ga, qua đó giảm nguy cơ ùn tắc cục bộ và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Với phương án mới, hành khách sử dụng xe công nghệ có thể phải di chuyển thêm một đoạn từ nhà ga đến khu vực đón xe. Người dân nên theo biển chỉ dẫn tại sân bay và xác định đúng bãi đỗ trước khi gọi hoặc di chuyển ra đón xe.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến nghị hành khách, tài xế và các đơn vị vận tải chủ động nắm thông tin phân luồng, thực hiện đúng vị trí đón, trả khách để hạn chế ùn tắc và tránh phát sinh vi phạm trong quá trình di chuyển.

Đối với xe Taxi truyền thống (nhượng quyền của Cảng): Được bố trí đón khách tại các làn đường gần Nhà ga T1: Hành khách đón xe tại Làn giao thông số 2 (từ cột số 2 đến cột số 10). (Ảnh Cảng HKQT Nội Bài)

Đối với xe Công nghệ biển vàng dưới 9 chỗ: Các phương tiện này được quy hoạch tập trung tại các bãi đỗ riêng. (Ảnh Cảng HKQT Nội Bài)

Đối với xe Taxi truyền thống (nhượng quyền của Cảng): Được bố trí đón khách tại các làn đường gần Nhà ga T2: Hành khách đón xe tại Làn giao thông số 4 (từ cột số 3 đến cột số 10). (Ảnh Cảng HKQT Nội Bài)

Người dân di chuyển theo biển chỉ dẫn ra đúng vị trí đón tại Nhà ga T2: Bãi đỗ xe ô tô P1. (Trong trường hợp bãi P1 đầy, các xe sẽ được điều tiết sang bãi P7). (Ảnh Cảng HKQT Nội Bài)