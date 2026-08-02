Sân bay Nội Bài thay đổi cách đón, trả khách từ 3/8: Hành khách, tài xế cần đặc biệt lưu ý

Đồng loạt thay đổi phương án giao thông tại T1 và T2

Từ 7h ngày 3/8/2026, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài sẽ áp dụng phương án phân luồng giao thông mới tại cả Nhà ga hành khách T1 và T2, với nhiều thay đổi liên quan đến đường tiếp cận, khu vực đón trả khách và các bãi đỗ ô tô.

Theo thông báo của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, phương án phân luồng giao thông mới được triển khai từ 7h ngày 3/8/2026 nhằm nâng cao năng lực thông qua, hạn chế ùn tắc tại các dây chuyền phục vụ hành khách và khu vực giao thông tiếp cận nhà ga.

Phạm vi điều chỉnh được triển khai tại cả Nhà ga hành khách T1 và T2, tập trung vào hệ thống đường giao thông tiếp cận nhà ga, khu vực sảnh đón, trả khách tại các tầng và công năng sử dụng các bãi đỗ ô tô.

Đáng chú ý, hệ thống bãi đỗ xe ô tô từ P1 đến P9 sẽ được quy hoạch lại công năng. Cùng với đó, việc phân làn, vị trí dừng đỗ và tổ chức giao thông đối với từng nhóm phương tiện cũng được điều chỉnh.

Các phương tiện gồm xe cá nhân, xe công nghệ và xe kinh doanh vận tải sẽ chịu tác động từ phương án phân luồng mới. Do đó, hành khách và tài xế có nhu cầu đưa, đón người tại sân bay cần chủ động cập nhật hướng dẫn, biển báo và tổ chức giao thông thực tế tại từng khu vực.

Sân bay Nội Bài áp dụng phương án phân luồng giao thông mới từ ngày 3/8, thay đổi cách tổ chức đón, trả khách và vị trí đỗ xe tại các nhà ga. (Ảnh Thành Long)

Hành khách, tài xế cần lưu ý gì?

Việc thay đổi phương án phân luồng có thể khiến vị trí đón, trả khách và khu vực dừng, đỗ quen thuộc trước đây không còn được sử dụng theo cách cũ.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đề nghị hành khách và các lái xe theo dõi thông tin hướng dẫn chính thức, đồng thời tuân thủ việc phân làn, vị trí dừng đỗ và thời gian dừng đỗ được tổ chức tại sân bay.

Đặc biệt, tài xế đưa, đón khách cần quan sát kỹ hệ thống biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng, tránh dừng, đỗ sai vị trí hoặc đi nhầm luồng giao thông sau khi phương án mới được áp dụng.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách có kế hoạch đưa, đón người tại sân bay nên tìm hiểu trước phương án tổ chức giao thông mới để chủ động lộ trình, hạn chế phát sinh ùn tắc và các vi phạm không đáng có.