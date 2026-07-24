Thông tin về quy hoạch sân bay Nội Bài

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội, trả lời kiến nghị của cử tri TP. Hà Nội gửi tới sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI liên quan đến quy hoạch Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài.

Theo phản ánh của cử tri TP. Hà Nội, Dự án Cảng HKQT Nội Bài đã được Thủ tướng phê duyệt tại năm 2008. Tuy nhiên, sau nhiều năm, đồ án quy hoạch vẫn chưa được lấy ý kiến chính quyền địa phương, chưa xác định phạm vi ranh giới quy hoạch, chưa cắm mốc quản lý và chưa triển khai các bước tiếp theo để thực hiện.

Cảng HKQT Nội Bài. Ảnh: NIA.

Tình trạng này kéo dài khiến nhiều khu vực nằm trong phạm vi quy hoạch bị "treo", ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Nhiều công trình hạ tầng xã hội, công trình phục vụ dân sinh và nhà ở xuống cấp nhưng không thể đầu tư xây dựng, trong khi phương án di dời vẫn chưa được xác định.

Từ thực tế này, cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng sớm hoàn thiện, thẩm định và phê duyệt quy hoạch để tạo cơ sở quản lý đất đai, trật tự xây dựng cũng như tháo gỡ những vướng mắc kéo dài cho người dân trong khu vực.

Trả lời kiến nghị cử tri, Bộ Xây dựng cho biết, đã phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Cảng HKQT Nội Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và giao các đơn vị triển khai trong giai đoạn 2025-2026. Do quỹ đất phát triển hạn chế, Bộ Xây dựng đã giao Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) lựa chọn tư vấn quốc tế lập quy hoạch chi tiết.

Hiện tại, đơn vị tư vấn đang hoàn thiện báo cáo đầu kỳ. Dự kiến trong tháng 8, Bộ Xây dựng sẽ lấy ý kiến Bộ Quốc phòng và UBND TP. Hà Nội trước khi hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định và phê duyệt, phấn đấu hoàn thành quy hoạch trong năm nay.

Sau khi quy hoạch được phê duyệt, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với UBND TP. Hà Nội xác định ranh giới cảng hàng không để phục vụ quản lý và làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư trong khu vực.

Nội Bài hiện là sân bay lớn nhất miền Bắc. Ảnh: NIA.

Nội Bài hiện là sân bay lớn nhất miền Bắc. Công trình được khởi công năm 1977, đưa vào khai thác dân dụng từ năm 1978. Theo quy hoạch hệ thống cảng hàng không thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nội Bài được định hướng nâng công suất lên khoảng 35 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030 và 60 triệu khách vào năm 2050.

Quy hoạch này được điều chỉnh trong bối cảnh có thêm sân bay quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh), cách Nội Bài khoảng 43 km, với công suất thiết kế 30 triệu hành khách/năm trong giai đoạn đầu và tăng lên 50 triệu khách vào năm 2050. Do hai sân bay cùng khai thác trong một vùng, việc phân bổ công suất được tính toán để bảo đảm an toàn và tối ưu hiệu quả khai thác.

Bên cạnh việc mở rộng sân bay Nội Bài và phát triển sân bay Gia Bình, TP. Hà Nội cũng định hướng xây dựng thêm một sân bay quốc tế tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội với quy mô khoảng 1.500 ha.