Từ đêm 11/9, Hà Nội điều chỉnh giao thông nút Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Phương án mới áp dụng từ 23h ngày 11/9, trong đó ô tô từ trung tâm nút giao bị cấm vào phố La Thành cũ để đi Hào Nam, Hoàng Cầu.

Theo phương án điều chỉnh, các phương tiện từ đường Vành đai 1 đi Hào Nam, Hoàng Cầu sẽ rẽ phải liên tục vào đường Láng Hạ, sau đó quay đầu tại các điểm mở trên dải phân cách đường Láng Hạ rồi rẽ phải để đi Hào Nam, Hoàng Cầu.

Từ 23h ngày 11/9, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh giao thông nút Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành.

Với phương tiện từ đường Giảng Võ đi đường Vành đai 1 theo hướng Nguyễn Chí Thanh, xe được đi thẳng qua nút giao, sau đó rẽ phải vào đường Vành đai 1 để tiếp tục hành trình.

Ở chiều từ Láng Hạ đi Giảng Võ, các phương tiện được đi thẳng qua nút giao để vào đường Giảng Võ.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu khôi phục biển BRT trên đường Láng Hạ theo hướng đi Láng để phù hợp với phương án tổ chức giao thông hiện trạng. Các hướng giao thông khác tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 920/TB-SXD ngày 11/6/2026.

Phương án điều chỉnh được thực hiện từ 23h ngày 11/9/2026 đến khi có thông báo tiếp theo. Việc điều chỉnh rào chắn chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành duy tu, sửa chữa tuyến đường khu vực nút Giảng Võ, La Thành, Láng Hạ và bảo đảm an toàn giao thông.

Theo yêu cầu của Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội phải phối hợp với Sở Xây dựng, Công an thành phố, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan khảo sát hiện trạng, thống nhất hệ thống biển báo trước khi triển khai rào chắn.

Chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo rộng rãi thời gian rào chắn để người dân, cơ quan, doanh nghiệp trong khu vực chủ động lựa chọn lộ trình. Tại những vị trí đã hoàn thành thi công, rào chắn phải được thu gọn hoặc tháo dỡ, hoàn trả hạ tầng giao thông.

Trong thời gian thi công, chủ đầu tư phải bố trí người hướng dẫn phân luồng, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông để bảo đảm an toàn giao thông. Hệ thống biển báo, vạch sơn, rào chắn và các thiết bị bảo đảm an toàn giao thông phải được bổ sung, duy tu theo phương án đã được chấp thuận.

Các nhà thầu thi công phải thực hiện các biện pháp kiểm soát bụi như che chắn, bố trí cầu rửa xe, phun sương và tưới ẩm tại những vị trí phát sinh bụi. Máy móc, vật tư, vật liệu phải được tập kết trong phạm vi hàng rào công trường.

Phương tiện, máy thi công chỉ được phép di chuyển ra ngoài phạm vi hàng rào dự án từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Trường hợp di chuyển ngoài khung giờ này phải được cấp phép theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố được đề nghị phối hợp hướng dẫn, phân luồng phương tiện, tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông tại khu vực. UBND phường Giảng Võ và phường Láng phối hợp bố trí lực lượng điều tiết, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ xe trái phép gây ùn tắc.

Các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi tình hình giao thông tại nút Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành để kịp thời phát hiện bất cập và đề xuất điều chỉnh phương án khi cần thiết.