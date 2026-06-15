Hà Nội xây bãi đỗ xe dọc Vành đai 1 Hoàng Cầu - Láng Hạ trị giá gần 2.921 tỷ đồng

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố xem xét sử dụng ngân sách thành phố hỗ trợ mục tiêu cho phường Ô Chợ Dừa thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe, cây xanh và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan tại dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn từ Hoàng Cầu đến Láng Hạ.

Hà Nội dự kiến xây bãi đỗ xe tại dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn từ Hoàng Cầu đến Láng Hạ.

Theo tờ trình, dự án được triển khai trên khu đất rộng khoảng 6.803 m² nằm giữa tuyến Vành đai 1 và đường La Thành hiện hữu. Đây là phần đất xen kẹt hình thành sau quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Đầu tư xây dựng bao gồm các hạng mục chính: Bãi đỗ xe – nhà để xe; Trạm sạc; Bể nước PCCC (ngầm); Mái thu năng lượng; Cây xanh, vườn hoa; Đường nội bộ...

Trước đó, Thành ủy Hà Nội đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án nhằm bảo đảm khai thác hiệu quả quỹ đất, đồng bộ hạ tầng giao thông, kỹ thuật và kiến trúc cảnh quan khu vực sau khi tuyến Vành đai 1 hoàn thành.

Dự án gồm các hạng mục chính như bãi đỗ xe - nhà để xe, trạm sạc phương tiện điện, bể nước phòng cháy chữa cháy ngầm, hệ thống mái thu năng lượng, cây xanh, vườn hoa và đường nội bộ kết nối hạ tầng khu vực.

Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.921 tỷ đồng, thuộc nhóm dự án B, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029.

Theo UBND TP Hà Nội, nguồn vốn đầu tư của dự án dự kiến được bố trí từ ngân sách thành phố theo hình thức hỗ trợ có mục tiêu. Lý do là khả năng cân đối vốn đầu tư công trung hạn của phường Ô Chợ Dừa không đủ để triển khai dự án quy mô lớn này.

Tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28 tháng 3 năm 2026 của HĐND Thành phố, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 ngân sách cấp xã của UBND phường Ô Chợ Dừa là 828.119 triệu đồng, số vốn này chỉ đủ phân bổ cho các dự án công trình có quy mô vừa và nhỏ không đủ khả năng thực hiện Dự án với tổng mức đầu tư lớn như trên.

UBND thành phố Hà Nội cho biết việc sử dụng nguồn vốn dự phòng đầu tư công trung hạn để hỗ trợ dự án thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP Hà Nội theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước.