Người dân dừng đèn đỏ trước vạch.

Ngày 19/11, Cục CSGT thông tin về dự kiến quy định xử phạt vi phạm đèn tín hiệu theo hướng phân loại hành vi, xem xét số lần vi phạm.

Cụ thể, căn cứ vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đang trình Quốc Hội khóa XVI, Kỳ họp thứ 2 xem xét thông qua, Cục CSGT sẽ nghiên cứu, tham mưu Bộ Công an trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe (sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP).

Đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, Cục Cảnh sát giao thông dự kiến nghiên cứu, đề xuất cụ thể như sau:

Trường hợp đèn vàng bật sáng, phương tiện đi qua vạch dừng xe sẽ không xử phạt.

Trường hợp đèn đỏ sáng, xe vượt qua vạch dừng nhưng đứng lại, không gây cản trở giao thông: Lần 1 phạt cảnh cáo; lần 2 phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe; lần 3 phạt tiền lũy kế (có thể gấp 3 lần) và trừ điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh ghi nhận phương tiện vi phạm.

Trường hợp đèn đỏ sáng, xe vượt qua vạch dừng và tiếp tục đi: Lần 1 phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe; lần 2 phạt tiền lũy kế (có thể gấp 2 lần) và trừ điểm giấy phép lái xe; lần 3 phạt tiền lũy kế (có thể gấp 3 lần hoặc hơn) và trừ điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT lưu ý, các lần vi phạm được tính lũy kế theo thời hiệu vi phạm hành chính. Việc xử lý hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông căn cứ vào dữ liệu điện tử (camera, hệ thống giám sát…).

Theo Cục CSGT, quan điểm xuyên suốt là xử phạt để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông, không phải chỉ nhằm xử phạt bằng tiền.

Đối với những hành vi cố tình vi phạm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông phải bị xử lý nghiêm, bên cạnh đó cần có chính sách phù hợp đối với các trường hợp vi phạm ít nghiêm trọng, lần đầu.

Cơ quan chức năng cho biết đây là định hướng nghiên cứu, đề xuất chính sách, chưa phải quy định pháp luật có hiệu lực. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định xử phạt sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền và quy định của pháp luật.