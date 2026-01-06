Những chính sách thuế mới có hiệu lực từ 1/7/2026

Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 12 luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Người livestream bán hàng không được cung cấp thông tin gian dối

Tại cuộc họp báo, thông tin về Luật Thương mại điện tử, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Luật này gồm 7 chương, 41 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Luật được xây dựng theo định hướng kiến tạo phát triển, tăng cường hiệu quả quản lý và bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, người tiêu dùng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Đáng chú ý, Luật bổ sung quy định về livestream bán hàng và tiếp thị liên kết, các nội dung mới nhằm lấp đầy khoảng trống pháp lý. Theo đó, chủ quản nền tảng có trách nhiệm xác thực điện tử danh tính người livestream, thiết lập cơ chế tiếp nhận và giải quyết phản ánh, khiếu nại trong suốt quá trình livestream và lưu trữ dữ liệu hình ảnh, âm thanh theo quy định. Người livestream không được cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về chất lượng, công dụng hàng hóa. Đối với hoạt động tiếp thị liên kết, tổ chức cung cấp dịch vụ phải xác thực danh tính người tiếp thị và có trách nhiệm ngăn chặn các liên kết đến hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật.

Luật Thương mại điện tử cũng tăng cường quản lý hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới. Luật quy định các nền tảng thương mại điện tử nước ngoài có sử dụng tiếng Việt, tên miền ".vn" hoặc đạt ngưỡng giao dịch nhất định tại Việt Nam phải thành lập pháp nhân hoặc chỉ định đại diện theo ủy quyền tại Việt Nam. Đối với chủ quản nền tảng nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam, Luật quy định nghĩa vụ ký quỹ tại ngân hàng nhằm bảo đảm bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, bảo đảm công bằng giữa các chủ thể trong và ngoài nước, phù hợp với thông lệ và cam kết quốc tế…

Nghiên cứu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trên cơ sở biến động của giá cả, thu nhập

Đề cập về Luật Thuế thu nhập cá nhân, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung nêu rõ, Luật gồm 4 chương, 29 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Điểm mới của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng, mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Đồng thời, giao Chính phủ trình UBTVQH điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh này trên cơ sở biến động của giá cả, thu nhập (không còn quy định chỉ số giá tiêu dùng biến động trên 20% mới điều chỉnh), bảo đảm phù hợp, linh hoạt với tình hình KT-XH trong từng thời kỳ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung.

Luật đã sửa đổi quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh, điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm và cho trừ mức này trước khi tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Đáng chú ý, Luật bổ sung phương pháp tính thuế trên thu nhập (doanh thu trừ chi phí) đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Theo đó, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng áp dụng thuế suất 15% trên thu nhập; hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng áp dụng thuế suất 17% trên thu nhập; hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 50 tỷ đồng áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập. Riêng cá nhân có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đến 3 tỷ đồng được lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc theo thu nhập.

Cá nhân cho thuê bất động sản, trừ hoạt động kinh doanh lưu trú, nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng phần doanh thu năm vượt trên 500 triệu đồng nhân với thuế suất 5%. Ngoài ra, điều chỉnh mức thuế suất từ 2% lên 5% đối với một số khoản thu nhập từ hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử…