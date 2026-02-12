Chiêm ngưỡng ngựa bạch Hữu Kiên, 'báu vật' vùng cao giữa lòng Hà Nội

Giữa không gian xanh của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội), những chú ngựa bạch quý hiếm do người dân xã Hữu Kiên (Lạng Sơn) đưa về giới thiệu với người dân Thủ đô. Đây là giống ngựa bản địa còn ít ỏi, được chăn thả bán hoang dã từ nhiều đời, gắn bó với đời sống của đồng bào vùng cao xứ Lạng.

Ngựa bạch có vóc dáng nhỏ gọn, lông trắng ngà, sức đề kháng tốt, phù hợp với hình thức chăn thả tự nhiên. Việc chăm sóc không quá cầu kỳ nhưng đòi hỏi sự am hiểu tập tính, từ chế độ thả tự do, bổ sung thức ăn theo mùa đến bảo đảm chuồng trại khô ráo, thoáng mát.

Theo người dân địa phương, ngựa bạch thường chọi nhau vào mùa sinh sản hoặc khi đàn xuất hiện ngựa đực mới. Những màn so sức này là tập tính sinh học tự nhiên, nhằm xác lập trật tự và lựa chọn con đầu đàn khỏe mạnh.

Ngày nay, bên cạnh giá trị kinh tế, ngựa bạch còn là nét đặc trưng văn hóa của vùng đất Hữu Kiên. Việc giới thiệu giống ngựa này tại các không gian văn hóa góp phần quảng bá hình ảnh vật nuôi bản địa và đời sống hài hòa giữa con người với thiên nhiên vùng cao phía Bắc.

Ngựa bạch thong dong trên thảm cỏ trước khi bước vào màn đối đầu.

Chùm ảnh ghi lại khoảnh khắc ngựa bạch dựng vó, chồm cao, va chạm trực diện trên thảm cỏ xanh, phơi bày thế giới bản năng của loài ngựa giữa không gian thiên nhiên rộng mở.

Hai chú ngựa tiếp cận, tư thế căng thẳng báo hiệu cuộc so sức sắp diễn ra.

Khoảnh khắc dựng vó, chồm cao thể hiện sức mạnh và phản xạ tự nhiên.

Những cú va chạm diễn ra nhanh, dứt khoát giữa không gian xanh.

Màn trọi nhau ngắn ngủi nhưng quyết liệt, bộc lộ rõ bản năng hiếu thắng của loài ngựa.