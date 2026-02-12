Bẫy ảnh hé lộ thế giới hoang dã bí ẩn tại Nghệ An

Để thực hiện điều tra, 135 bẫy ảnh và 30 thiết bị ghi âm tự động AudioMoth được đặt tại vùng lõi của vườn quốc gia Pù Mát. Kết quả ghi nhận 40 loài động vật, tất cả đều được định danh và đánh giá tình trạng bảo tồn. Trong ảnh là loài Lửng lợn, loài thú quý hiếm trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Trong số các loài động vật được ghi nhận bằng bẫy ảnh lần này ở Vườn Quốc gia Pù Mát có 23 loài đồng thời có tên trong Danh lục Đỏ IUCN và Sách đỏ Việt Nam (2023). Trong ảnh là loài Mang thường, cũng là loài động vật rất hiếm gặp ở Việt Nam, chỉ được tìm thấy ở sâu trong những cánh rừng già.

Hoạt động bẫy ảnh lần này cũng ghi nhận loài Chồn họng vàng tại Vườn Quốc gia Pù Mát. Đây là loài động vật cực kỳ hiếm gặp ngoài tự nhiên.

Đáng chú ý, bẫy ảnh lần này ghi nhận được hình ảnh loài Mèo gấm ngoài tự nhiên. Đây là loài vật được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp trong Danh lục đỏ Việt Nam với số lượng cá thể ước tính đã suy giảm trên 80% trong vòng 30 năm qua, chủ yếu do nạn săn bắt.

Vườn Quốc gia Pù Mát cũng là nơi sinh sống của loài gà Lôi trắng - loài động vật được xếp vào nhóm sắp nguy cấp trong Danh lục đỏ Việt Nam.

Một cá thể Nai được ghi nhận trong đợt bẫy ảnh lần này. Theo các chuyên gia của Fauna & Flora International, các phát hiện trong đợt bẫy ảnh này có ý nghĩa quan trọng về mặt pháp lý và quản lý bảo tồn.

Bên cạnh việc làm sáng tỏ những giá trị tự nhiên nổi bật của Pù Mát, kết quả điều tra cũng chỉ ra các mối đe dọa nghiêm trọng mà động vật hoang dã đang phải đối mặt như việc suy thoái sinh cảnh, lấn chiếm rừng, đặc biệt là nạn săn bắt đang gây áp lực lớn lên quần thể các loài. Trong ảnh là loài gà Tiền mặt vàng, cũng được xếp vào nhóm sắp nguy cấp trong Danh lục đỏ Việt Nam.

Từ kết quả điều tra, các chuyên gia của Fauna & Flora International nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường bảo vệ rừng, hỗ trợ lực lượng kiểm lâm và thúc đẩy hợp tác với cộng đồng địa phương nhằm đảm bảo Pù Mát tiếp tục là nơi trú ẩn an toàn cho động vật hoang dã. Trong ảnh là hai cá thể Lợn rừng được ghi nhận trong đợt bẫy ảnh lần này.

Một cá thể Tê tê quý hiếm được ghi nhận. Theo đơn vị thực hiện bẫy ảnh, toàn bộ dữ liệu hình ảnh thu thập được xây dựng thành bộ dữ liệu đa dạng sinh học cơ sở về thú và chim mặt đất ở Vườn Quốc gia Pù Mát. Đây sẽ là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ nghiên cứu, giám sát và lập kế hoạch bảo tồn trong tương lai ở khu vực này.