Trung tướng Quân đội và các Đại tá Công an giữ chức vụ mới

Ngày 22/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1118/QĐ-TTg bổ nhiệm Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng. Ảnh: VGP.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng từng đảm nhiệm các cương vị Tư lệnh Quân đoàn 1, Tư lệnh Quân đoàn 12 và Tư lệnh Quân khu 1. Cuối năm 2025, ông được Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.

Ngày 24/6, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Phạm Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, đến nhận công tác và giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Đại tá Phạm Thanh Tùng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Phạm Thanh Tùng cho biết sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo xây dựng lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chiều 24/6, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có các cán bộ trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An.

Tại hội nghị, Công an tỉnh Gia Lai đã thông báo Quyết định số 3839/QĐ-BCA ngày 17/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Phạm Hữu Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Sáng 26/6, tại Trụ sở Chính phủ, Văn phòng Chính phủ công bố Quyết định số 1136/QĐ-TTg của Thủ tướng bổ nhiệm ông Trần Anh Tiến giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VGP.

Ông Trần Anh Tiến có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, từng giữ các chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp thuộc Văn phòng Chính phủ.

Trao quyết định tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá ông Trần Anh Tiến đã kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng, có năng lực, uy tín và kỳ vọng trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, đóng góp vào công tác tham mưu, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Nhận nhiệm vụ, ông Trần Anh Tiến cam kết tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Chính phủ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cũng trong ngày 26/6, Công an tỉnh Cà Mau công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai, đến nhận công tác và giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Đại tá Lê Mạnh Hùng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, đề nghị Đại tá Lê Mạnh Hùng nhanh chóng nắm bắt công việc, bám sát địa bàn, giữ vững đoàn kết nội bộ và phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm để cùng tập thể Ban Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Lê Mạnh Hùng khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo, tiếp tục học tập, rèn luyện và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.