Kiev công bố số tiền khổng lồ cần phương Tây bơm thêm để Ukraine "sống sót"

Ukraine dự kiến sẽ cần tối thiểu 154 tỷ USD từ các đồng minh phương Tây đến năm 2030 nhằm duy trì hoạt động của nhà nước. Ảnh Eurasiareview

Theo các ước tính của Bộ Tài chính Ukraine, nước này sẽ cần: 46,4 tỷ USD trong năm 2026; 47,7 tỷ USD trong năm 2027; 35 tỷ USD trong năm 2028; 24,7 tỷ USD trong năm 2029.

Các con số này được cho là tạm tính và có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

Nguồn tin cho biết Kiev kỳ vọng sẽ huy động số tiền trên thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm chương trình Hành động Tăng cường Kinh tế (ERA), sử dụng lợi nhuận từ các tài sản Nga bị đóng băng, cùng với các khoản vay và viện trợ không hoàn lại từ phương Tây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (World Bank).

Theo TASS, khoản tài trợ này được xem là yếu tố then chốt để Ukraine có thể duy trì hoạt động của bộ máy chính phủ và các dịch vụ công trong giai đoạn xung đột tiếp diễn.

Hiện chưa có phản ứng chính thức từ các đối tác phương Tây liên quan đến các con số mà Bộ Tài chính Ukraine đưa ra, và các kế hoạch tài trợ trong dài hạn vẫn đang trong quá trình thảo luận.

Trong thời gian gần đây, Mỹ tiếp tục là nhà tài trợ quân sự và tài chính lớn nhất cho Ukraine, với các gói hỗ trợ tập trung vào phòng không, đạn dược và bảo trì khí tài. Quốc hội Mỹ đã thông qua thêm các khoản ngân sách bổ sung nhằm duy trì dòng viện trợ trong bối cảnh chiến sự kéo dài.

Về phía châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) cũng đang triển khai cơ chế hỗ trợ tài chính dài hạn cho Ukraine thông qua gói viện trợ nhiều năm, nhằm đảm bảo tính ổn định ngân sách cho Kiev. Một phần quan trọng trong các gói này đến từ lợi nhuận phát sinh từ tài sản Nga bị phong tỏa tại châu Âu.

Ngoài ra, các quốc gia như Đức, Pháp và các nước Bắc Âu tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp vũ khí, xe thiết giáp và hệ thống phòng không. Song song với hỗ trợ quân sự, châu Âu cũng duy trì các khoản viện trợ ngân sách để giúp Ukraine vận hành bộ máy nhà nước.

Tuy nhiên, cả Mỹ và EU đều đang chịu áp lực chính trị nội bộ ngày càng lớn liên quan đến chi phí viện trợ dài hạn, khiến các gói hỗ trợ trong tương lai có thể mang tính chọn lọc và điều kiện chặt chẽ hơn.