Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Trương Mạnh Dũng giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định bổ nhiệm Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1 giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 22/6/2026.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TNGOP

Trung tướng Trương Mạnh Dũng tham gia Quân đội từ năm 1987. Trong 39 năm quân ngũ, ông có 32 năm công tác và phát triển tại Quân đoàn, trưởng thành từ chức vụ Trung đội trưởng đến Tư lệnh Quân đoàn.

Từ tháng tháng 1/2022, ông là Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 1. Từ tháng 11/2023, ông là Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 12.

Tháng 5/2025, ông được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Tư lệnh Quân khu 1.

Cuối năm 2025, ông được Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.