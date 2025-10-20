Hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được kéo dài thời gian giữ chức vụ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành các Quyết định bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo tại Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: QĐND

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định đối với Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung tương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, và Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Các Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 24-10-2025. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam theo quy định đối với Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5-11-2025. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17-10-2025.