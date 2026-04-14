3 Bí thư Tỉnh ủy từng là sĩ quan cấp cao của Quân đội

Ngày 13/4, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, thay ông Nguyễn Doãn Anh vừa được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ông Nguyễn Doãn Anh trước khi đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng là Thượng tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Trong 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy hiện nay có 3 người có quân hàm Thượng tướng, từng giữ chức vụ lãnh đạo cấp cao trong Quân đội. Ngoài trường hợp ông Lê Đức Thái, trước đó, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái (từ trái qua). Ảnh: T.H.

Thượng tướng Lê Đức Thái 59 tuổi, quê phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quân sự. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 và 14; Đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ông trưởng thành từ lực lượng Bộ đội Biên phòng, có nhiều năm công tác tại các đơn vị cơ sở ở Quảng Ninh, từng giữ các chức vụ từ Đội trưởng, Phó đồn trưởng đến Đồn trưởng tại các đồn biên phòng. Sau đó, ông đảm nhiệm các vị trí chỉ huy, tham mưu cấp tỉnh như Trợ lý tác chiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái, Phó Tham mưu trưởng, Tham mưu trưởng và Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2014, ông giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, tham gia cấp ủy địa phương và được đào tạo, bồi dưỡng tại các học viện trong quân đội. Năm 2017, ông được điều động về Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, giữ chức Phó Tư lệnh, sau đó là Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng. Năm 2020, ông được giao phụ trách và sau đó giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Ông được thăng quân hàm Trung tướng năm 2021, đến tháng 11/2025, ông được thăng quân hàm Thượng tướng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái 57 tuổi, quê quán: tỉnh Hưng Yên; cử nhân Quân sự; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14; Đại biểu Quốc hội khóa 14. Trước năm 2016, ông công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ. Sau đó, ông giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 2 rồi Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2.

Tháng 11/2018, ông Thái được bổ nhiệm làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, một năm sau làm Tư lệnh Quân khu 1.

Ông giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng từ tháng 4/2025. Tháng 9/2025, ông nhận quyết định của Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 thay ông Nguyễn Văn Gấu. Ông Gấu hiện là Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc 60 tuổi, quê TP Đà Nẵng; trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân quân sự. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14.

Trong quá trình công từng giữ các chức vụ: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông (Quân khu 5), Phó Tư lệnh Quân khu 5, Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu), Tư lệnh Quân khu 5.

Tháng 1/2025, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đến tháng 8/2025 được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Tháng 10/2025, Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nhận quyết định của Bộ Chính trị, về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, thay ông Hồ Quốc Dũng. Ông Dũng hiện là Phó Thủ tướng Chính phủ.