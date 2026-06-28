Tài xế chạy 115km/h trên cao tốc nhận mức phạt khủng, chủ xe cũng không thoát tội

Trong quá trình tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý một trường hợp vi phạm nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Theo đó, ngày 26/6, tổ công tác đã lập biên bản đối với ông Lê Thanh Th. (sinh năm 1977, trú tại TP Hồ Chí Minh) khi điều khiển ô tô biển kiểm soát 51H-386.XX lưu thông trên tuyến cao tốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế đã điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ trên 20 km/h đến 30 km/h và điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe.

Chạy quá tốc độ và không có giấy phép lái xe trên cao tốc, một tài xế cùng chủ phương tiện bị xử phạt tổng cộng 55 triệu đồng.

Với hành vi chạy quá tốc độ, tài xế bị xử phạt 7 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo quy định. Đối với hành vi điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe, tài xế bị xử phạt 19 triệu đồng, đồng thời phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.

Ngoài ra, chủ phương tiện là ông Dương Hưu N. cũng bị lập biên bản do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo quy định. Với hành vi này, chủ xe bị xử phạt 29 triệu đồng.

Tổng số tiền xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 55 triệu đồng. Phương tiện vi phạm bị tạm giữ trong thời hạn 7 ngày.