Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Iran cảnh báo đáp trả mạnh mẽ Bahrain

Sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran Thời sự thế giới Tin tức Iran

Cố vấn cấp cao của Đại giáo chủ Iran vừa lên tiếng cảnh báo Bahrain, dọa sẽ giáng đòn đáp trả mạnh mẽ quốc gia vùng Vịnh nếu bị khiêu khích. 

Cảnh báo do ông Ali Akbar Velayati, Cố vấn hàng đầu của Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei, đưa ra hôm nay (29/6), một ngày sau khi Tehran phát động loạt cuộc tấn công dữ dội vào Bahrain và Kuwait, để đáp trả chiến dịch tập kích của quân đội Mỹ vào Iran.

Iran cảnh báo đáp trả mạnh mẽ Bahrain - 1

Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: AP

Ông Velayati khẳng định một lời cảnh báo nghiêm khắc đã được gửi tới Bahrain, chỉ rõ cho Bahrain thấy được đâu là giới hạn của họ và khuyến cáo họ không nên đùa giỡn với vận mệnh của mình, không ép buộc Iran phải đưa ra những quyết định cứng rắn.

Bahrain là nơi đặt căn cứ chính của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ. Cơ sở này đã bị Iran tập kích dữ dội trong thời gian xung đột Mỹ - Iran, cũng như giai đoạn ngừng bắn vừa qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Bá Thi/VOV-Cairo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/06/2026 15:43 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran
Xem thêm
Tin liên quan
Xung đột Mỹ - Iran Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN