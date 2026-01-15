Phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Trung tướng Huỳnh Tiền Phong

Ngày 15/1, tại TP. Cần Thơ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung tướng Huỳnh Tiền Phong, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân khu 9.

Tham dự buổi lễ có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trung tướng Huỳnh Tiền Phong, tên thường gọi thân mật là Anh Ba Tiền Phong, tham gia cách mạng từ khi còn rất trẻ. Với lòng yêu nước nồng nàn, căm thù giặc sâu sắc, từ năm 16 tuổi, ông đã tham gia du kích địa phương.

Trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trên chiến trường Tây Nam Bộ, ông cùng đồng đội vượt qua muôn vàn gian khổ, hiểm nguy; trực tiếp tham gia và chỉ huy nhiều trận đánh lớn nhỏ với tinh thần mưu trí, táo bạo, dũng cảm, kiên quyết “đánh là phải thắng”.

Những thành tích đặc biệt xuất sắc của Trung tướng Huỳnh Tiền Phong là minh chứng sinh động cho phẩm chất cao đẹp của người anh hùng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhiệm vụ, chiến đấu kiên cường và chiến thắng vẻ vang; góp phần cùng quân và dân Quân khu 9 lập nên nhiều chiến công, làm rạng danh truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang miền Tây Nam Bộ.

Sau ngày đất nước thống nhất, khi tiếng súng lại vang lên nơi biên giới Tây Nam, ông Huỳnh Tiền Phong tiếp tục có mặt ở tuyến đầu, kề vai sát cánh cùng đồng đội, mưu trí, dũng cảm chiến đấu bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng.

Trên cương vị Tư lệnh Quân khu 9, Trung tướng Huỳnh Tiền Phong cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.

Không chỉ là người chỉ huy bản lĩnh, quyết đoán trong lãnh đạo, mưu lược trong chiến đấu, Trung tướng Huỳnh Tiền Phong còn luôn giữ cốt cách mộc mạc, gần gũi của người dân Nam Bộ trong đời sống thường ngày. Tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và quyết tâm của ông là tấm gương sáng để nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 học tập và noi theo.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 26/12/2025, Chủ tịch nước đã quyết định phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Trung tướng Huỳnh Tiền Phong, nguyên Tư lệnh Quân khu 9.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu chúc mừng Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Tiền Phong. Đồng thời khẳng định, đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân Trung tướng Huỳnh Tiền Phong mà còn là niềm vui, niềm tự hào chung của toàn quân và của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9, cùng nhân dân vùng ĐBSCL.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt nhấn mạnh, danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của Trung tướng Huỳnh Tiền Phong trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt đề nghị cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Lấy tấm gương các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có Trung tướng Huỳnh Tiền Phong làm động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, mạnh, từng bước hiện đại; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, xứng đáng là điểm tựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân.