32 tướng lĩnh, sĩ quan Quân đội, Công an trong Trung ương khóa 14

Trong 200 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 có 25 ủy viên là tướng lĩnh, sĩ quan Quân đội và 7 ủy viên là tướng lĩnh Công an.

DANH SÁCH CÁC TƯỚNG LĨNH, SĨ QUAN QUÂN ĐỘI ĐƯỢC BẦU VÀO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA 14

Ủy viên chính thức:

STT

Họ và tên (xếp theo thứ tự A,B,C)

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

ĐÀO TUẤN ANH

Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng

2

TRẦN VĂN BẮC

Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng
3

ĐOÀN XUÂN BƯỜNG

Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng
4

NGUYỄN TÂN CƯƠNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
5

NGUYỄN VĂN GẤU

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
6

PHAN VĂN GIANG

Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
7

LÊ NGỌC HẢI

Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng
8

NGUYỄN VĂN HIỀN

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
9

NGUYỄN ĐỨC HƯNG

Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng
10

TRẦN VIỆT KHOA

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng
11

VŨ TRUNG KIÊN

Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng
12

PHẠM HOÀI NAM

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
13

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
14

TRẦN THANH NGHIÊM

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Đô đốc Hải quân, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng
15

NGUYỄN QUANG NGỌC

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
16

CHIÊM THỐNG NHẮT

Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng
17

LA CÔNG PHƯƠNG

Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng
18

VŨ HỔNG SƠN

Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng
19

LÊ ĐỨC THÁI

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
20

NGUYỄN TRƯỜNG THẮNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
21

TÀO ĐỨC THẮNG

Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
22

LÊ XUÂN THẾ

Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng
23

TRƯƠNG THIÊN TÔ

Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
24

ĐỖ XUÂN TỤNG

Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Ủy viên dự khuyết:

25

NGUYỄN HẢI ANH

Đại tá, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng

DANH SÁCH CÁC TƯỚNG LĨNH CÔNG AN TRÚNG CỬ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA 14:

STT

Họ và tên (xếp theo thứ tự A,B,C)

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
1

ĐẶNG HỒNG ĐỨC

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
2

LÊ QUỐC HÙNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
3

NGUYÊN VĂN LONG

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
4

NGUYỄN NGỌC LÂM

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
5

LƯƠNG TAM QUANG

Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an
6

PHẠM THẾ TÙNG

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
7

LÊ VĂN TUYẾN

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
