Trung Quốc cảnh báo sóng lạnh sớm nhất lịch sử, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?

Thứ Tư, ngày 05/10/2022 13:37 PM (GMT+7)

Đợt không khí lạnh sớm bất thường ở Trung Quốc có cường độ khá mạnh và sẽ ảnh hưởng đến thời tiết Việt Nam.

Việt Nam sắp hứng đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông năm 2022. Ảnh minh họa

Mới đây, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc ban bố cảnh báo sóng lạnh màu xanh (mức thứ 3 trong 3 cấp gồm xanh, vàng, cam). Đây là cảnh báo giá lạnh sớm nhất được đưa ra trong nửa cuối năm kể từ năm 2010 và cũng là lần đầu tiên kể từ khi cơ quan này chính thức triển khai cơ chế phát cảnh báo sớm về khí tượng.

Theo các chuyên gia khí tượng Trung Quốc, ở nước này, không khí lạnh được chia làm 4 cấp độ: không khí lạnh yếu, không khí lạnh tương đối mạnh, không khí lạnh mạnh và sóng lạnh. Trong đó, “sóng lạnh” được mệnh danh là “vua” của không khí lạnh.

Đợt không khí lạnh này có phạm vi ảnh hưởng rộng, nhiệt độ giảm nhanh. Dự báo, từ ngày 9/10 đến ngày 13/10, nhiệt độ dự kiến sẽ giảm từ 8 đến 12 độ C ở hầu hết các khu vực miền Trung và Đông Trung Quốc; đặc biệt, một số nơi nhiệt độ có thể giảm hơn 18 độ C.

Cơ quan khí tượng Việt Nam cũng đã đưa ra cảnh báo về đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông năm 2022. Nhiều người thắc mắc, đợt không khí lạnh bất thường ở Trung Quốc sẽ ảnh hưởng thế nào đến thời tiết Việt Nam?

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 5/10, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cho biết, theo quan sát trên hệ thống bản đồ khí tượng, khối không khí lạnh đang ở khu vực phía Bắc của Trung Quốc có cường độ khá mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Dự báo, khoảng ngày 9/10, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc nước ta, sau đó ảnh hưởng đến khu vực trung du, vùng đồng bằng và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ.

“Không khí lạnh sẽ gây ra một đợt giảm nhiệt mạnh, nền nhiệt về đêm và sáng sớm ở vùng núi phía Bắc có thể dưới 20 độ C. Ngoài ra, nó cũng có khả năng gây ra một đợt mưa vừa, mưa to ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, gió mạnh, biển động trên các khu vực Bắc và giữa Biển Đông”, ông Hưởng thông tin.

Ông Hưởng cho biết thêm, trước khi đợt không khí lạnh trên ảnh hưởng, khoảng ngày 6-7/10, một đợt không khí lạnh cường độ yếu tăng cường khiến thời tiết miền Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Sau đó, 9-10/0, không khí lạnh cường độ khá mạnh sẽ tác động và khiến miền Bắc tiếp tục mưa. Từ ngày 10-11/10, khu vực vùng núi phía Bắc trời chuyển rét; khu vực trung du, đồng bằng trời chuyển lạnh.

Khu vực Trung Bộ từ đêm 6-8/10, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; Từ đêm 9-10/10, Bắc Trung Bộ có khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Thời kỳ từ ngày 10-14/10, Trung Trung Bộ và phía Bắc của Nam Trung Bộ khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều ngày tới thời tiết phổ biến ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, có khoảng nắng đan xen; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

