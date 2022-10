Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh đầu tiên, có nơi chuyển rét

Đợt không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc và Bắc Trung Bộ chuyển mưa dông; trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét.

Miền Bắc sắp chuyển lạnh, có nơi chuyển rét do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng 6-7/10 một đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta. Sau đó, đến khoảng 9-10/10 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời kỳ từ ngày 7-10/10 miền Bắc sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Ngày 9-10/10, khu vực vùng núi trời chuyển rét; khu vực trung du, đồng bằng trời chuyển lạnh.

Đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh đầu tiên của mùa đông năm 2022 ở miền Bắc. Trước đó, trong tháng 9 và đầu tháng 10/2022, không khí lạnh đã hoạt động và ảnh hưởng đến thời tiết nước ta tuy nhiên, các đợt không khí lạnh này có cường độ yếu không gây biến chuyển nhiều về nhiệt độ, chỉ gây thời tiết xấu và mưa ở một số nơi thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ nửa cuối tháng 10/2022, không khí lạnh gia tăng tần suất và cường độ.

Trước khi không khí lạnh tràn về, từ nay đến ngày 6/10, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ban ngày có nắng gián đoạn.

Tại các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, từ chiều tối nay đến ngày mai (4/10) tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Dự báo mưa dông ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Mưa tập trung vào chiều tối và sáng, ngày có khoảng nắng đan xen.

Riêng thời kỳ từ đêm 8-10/10, phía Bắc Trung Bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao có khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 11-13/10, phía Nam Trung Bộ khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Do mưa lớn đã kéo dài nhiều ngày liên tục ở Bắc Trung Bộ, đất đá ngậm no nước nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

