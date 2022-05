Không khí lạnh kéo dài bao lâu?

Thứ Tư, ngày 18/05/2022 11:01 AM (GMT+7) Chia sẻ

Dự báo từ mai (19/5), không khí lạnh suy yếu và lệch đông, nền nhiệt miền Bắc tăng dần. Tuy nhiên khoảng từ 21/5, khu vực này lại đón một đợt mưa dông diện rộng nên nền nhiệt giảm, trời mát kéo dài.

Hôm nay (18/5), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thủ đô Hà Nội hôm nay nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Miền Bắc tiếp tục thời tiết nắng nhẹ, trời mát

Dự báo từ mai, không khí lạnh suy yếu và lệch đông, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc tăng thêm 2-3 độ C, trời hửng nắng, không mưa. Tuy nhiên, từ khoảng ngày 20-21/5, trên khu vực Bắc Bộ có khả năng hình thành rãnh áp thấp. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp này nên từ 21-23/5, miền Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ ngày 24-27/5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Dự báo từ ngày 21-23/5, khu vực này cũng đón một đợt mưa dông diện rộng với cường độ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Khu từ Đà Nẵng đến Bình Thuận do chịu ảnh hưởng kết hợp của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 13-16 độ Vĩ Bắc nên hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Dự báo khu vực này từ 20-24/5 cũng đón một đợt mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối.

Tây Nguyên ngày hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Dự báo trong nhiều ngày tới Tây Nguyên duy trì thời tiết ngày mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có vừa, mưa to.

Nam Bộ từ 20-22/5, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 23-27/5 có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Nguồn: https://tienphong.vn/khong-khi-lanh-keo-dai-bao-lau-post1439219.tpoNguồn: https://tienphong.vn/khong-khi-lanh-keo-dai-bao-lau-post1439219.tpo