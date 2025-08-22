Nga tăng tốc sản xuất loại chiến đấu cơ 'không ngán' bất kỳ đối thủ nào

Giám đốc điều hành của Tập đoàn nhà nước Nga Rostec Oleg Yevtushenko, cho biết các nhà máy hàng không Nga vẫn duy trì tốc độ sản xuất cao theo kế hoạch quốc phòng: "Năm nay, nhiều lô Su-35S đã được bàn giao cho quân đội và chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất để đáp ứng những đợt giao hàng tiếp theo. Su-35S là một trong những máy bay chiến đấu hàng đầu thế giới, với khả năng mang tên lửa không đối không, không đối đất tầm xa, được trang bị hệ thống điện tử hàng không tối tân và công nghệ tác chiến điện tử hiện đại. Đây thực sự là mối đe dọa lớn đối với bất kỳ đối thủ nào".

Máy bay chiến đấu Su-35. (Nguồn: MW)

Theo Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) thuộc Rostec, Su-35 có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau: từ hộ tống, kiểm soát bầu trời cho tới bảo vệ mục tiêu mặt đất. Phi công Nga cũng bày tỏ sự tin tưởng vào hiệu quả tác chiến của loại tiêm kích này.

Trước đó, VKS đã nhận nhiều lô Su-35 trong các tháng 3 và 6. Ngoài Nga, Algeria cũng đã tiếp nhận những chiếc Su-35 đầu tiên vào đầu tháng 3. Hiện tại, sản lượng duy trì ở mức khoảng 14 chiếc/năm, nhưng UAC đã xác nhận đang mở rộng quy mô để tăng tốc sản xuất, nhằm vừa tăng cường sức mạnh cho không quân Nga, vừa đáp ứng các hợp đồng xuất khẩu.

Ngoài Algeria, Iran được cho là sẽ nhận những chiếc Su-35 đầu tiên trước cuối năm 2025. Với đội bay gần 300 chiếc máy bay cũ kỹ từ thập niên 1960–1970, Iran được xem là khách hàng tiềm năng lớn cho loại tiêm kích này.

Một số nguồn tin cũng cho rằng Triều Tiên có thể quan tâm đến Su-35, để bù đắp lượng vũ khí đã viện trợ cho Nga, song cũng có ý kiến cho rằng Bình Nhưỡng sẽ ưu tiên phiên bản hiện đại hơn – Su-57.

Việc Su-35 liên tục được nâng cấp giúp nó duy trì sức hút với khách hàng quốc tế. Giới quan sát dự đoán trong tương lai gần, Su-35 có thể được trang bị radar mảng quét điện tử chủ động (AESA) phát triển từ chương trình Su-57M1, cùng nhiều loại vũ khí thế hệ mới.

Tăng cường hỏa lực với vũ khí tối tân

Từ tháng 7, Su-35 được xác nhận tích hợp tên lửa không đối không R-77M – loại vũ khí giúp Nga thu hẹp đáng kể khoảng cách với các tiêm kích thế hệ mới của Mỹ và Trung Quốc về khả năng tác chiến ngoài tầm nhìn.

Su-35S mang theo tên lửa R-77M, R-77-1 và R-73. (Nguồn: MW)

Ngoài ra, nhiều vũ khí hiện đại vốn phát triển cho Su-57 cũng được dự đoán sẽ sớm có mặt trên Su-35, như bom thông minh Drel hay tên lửa hành trình Kh-59MK2, biến Su-35 thành nền tảng chiến đấu đa nhiệm ngày càng lợi hại.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022, Su-35 đã chứng tỏ vai trò chủ lực trong các trận không chiến. Loại máy bay này được cho là đã bắn hạ nhiều tiêm kích MiG-29 và Su-27 của Ukraine, mà không chịu tổn thất nào trong không chiến được xác nhận.

Không quân Ukraine thừa nhận họ không có loại máy bay nào đủ sức đối đầu trực diện với Su-35, trong khi các tiêm kích F-16 hay Mirage 2000 do phương Tây viện trợ cũng chưa đạt tới trình độ tương đương.

Dù vậy, Su-35 vẫn có hạn chế nhất định, đặc biệt là radar của nó chưa đạt tới mức tối tân như MiG-31BM – máy bay đánh chặn chủ lực của Nga. Tuy nhiên, với các nâng cấp liên tục, Su-35 vẫn giữ vị trí một trong những chiến đấu cơ đáng gờm nhất hiện nay.