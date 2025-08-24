Trực thăng treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc qua Quảng trường Ba Đình
10 chiếc trực thăng mang theo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình sau khi cất cánh lần 2 từ sân bay Hòa Lạc.
|
Sáng 24/8, "hổ mang chúa" SU-30MK2 cùng trực thăng Mi, máy bay vận tải CASA... sẽ bay qua Quảng trường Ba Đình để luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Theo phương án bay phục vụ nhiệm vụ A80, đội hình bay được tổ chức với 9 tốp, tổng cộng 30 máy bay các loại, bao gồm trực thăng, CASA 295, CASA 212i, Yak-130, L-39NG và SU-30MK2.
Ba sân bay được bố trí làm điểm cất, hạ cánh là Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).
Sau 3 tiếng với hai lượt bay, các phi công lần lượt hạ cánh an toàn tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh). Lần đầu tiên đội hình 30 chiếc máy bay các loại cùng "tổng hợp luyện" qua Quảng trường Ba Đình chuẩn bị cho đại lễ.
Yak-130 lần đầu bay biên đội 6 chiếc qua trung tâm Hà Nội, sáng 21/8. Ảnh: Vũ Anh
Biên đội vận tải CASA bay qua Cột cờ Hà Nội. Ảnh: Vũ Anh
10h30, trực thăng trên đường bay trở về Sân bay Hòa Lạc. Ảnh: Hoàng Giang
Trực thăng mang cờ Tổ quốc, cờ Đảng, bay trên bầu trời Hà Nội. Video: Huy Mạnh
10 chiếc trực thăng mang cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay qua Quảng trường Ba Đình. Rất đông người dân đón chờ, cổ vũ dưới tiết trời nắng nóng.
Ảnh: Đình Tùng
Ảnh: Ngọc Thành
Ảnh: Ngọc Thành
Nhiều người chờ đón, cổ vũ trên đường Độc Lập. Ảnh: Đình Tùng
Trực thăng treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên nóc nhà Quốc hội. Ảnh: Phạm Dự
Quảng trường lúc này nắng nhẹ, có gió, trời hửng sáng. Người dân tập trung về khu vực đường Độc Lập chờ đón máy bay bay qua.
Người dân chụp ảnh trước quảng trường. Ảnh: Lộc Chung
Đội hình Mi kéo cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay qua cây cầu trăm tuổi. Nhiều người dân tìm vị trí thuận lợi để xem máy bay.
Trực thăng bay qua cây cầu hơn trăm tuổi. Ảnh: Phạm Chiểu
Video: Huy Mạnh
Video: Huy Mạnh
10 chiếc trực thăng bay trên bầu trời Hà Nội, mang theo cờ Tổ quốc hướng về Quảng trường Ba Đình.
Video: Huy Mạnh
Video: Huy Mạnh
Đợt cất cánh thứ hai tại Sân bay Hòa Lạc lúc 9h35 phút, đội hình trực thăng mang theo cờ Tổ quốc, cờ Đảng hướng về Ba Đình.
Trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay về Ba Đình. Ảnh: Ngọc Thành
Ảnh: Ngọc Thành
Tổ bay Trung đoàn 916 trên trực thăng. Ảnh: Ngọc Thành
10 chiếc trực thăng treo cờ bay từ sân bay Hòa Lạc về quảng trường Ba Đình, mang theo cờ đỏ sao vàng. Khi trực thăng bay lên, Trung Tá Lương Văn Tuấn sẽ thả quả kim loại nặng 120 kg để cờ bung ra.
Máy bay khởi động. Ảnh: Ngọc Thành
Cờ tổ quốc được đặt dưới bụng máy bay. Ảnh: Ngọc Thành
Trực thăng chuẩn bị xuất phát lượt hai. Video: Ngọc Thành
Tại sân bay Hòa Lạc, từng chiếc trực thăng được kiểm tra kỹ thuật, tra nạp nhiên liệu và treo cờ Tổ quốc để chuẩn bị cất cánh lần 2.
Ảnh: Ngọc Thành
Mang cờ Tổ quốc lên máy bay. Ảnh: Ngọc Thành
Biên đội Su-30MK2 lần đầu bay đội hình 5 chiếc qua Quảng trường Ba Đình. Sau khi tách đội thành ba hướng, chiếc ở giữa đã thực hiện động tác bay thẳng đứng lên bầu trời.
Dàn tiêm kích này luôn thu hút sự chú ý của người dân trong các sự kiện lớn của đất nước, như Triển lãm Quốc phòng quốc tế vào tháng 11/2024 hay lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4. Trước đó, vào ngày 30/7, Su-30MK2 cũng đã bay khảo sát lần đầu tiên trên quảng trường Ba Đình để chuẩn bị cho đại lễ.
Su-30MK2 trình diễn bài bay sau nhiều ngày luyện tập. Video: Anh Phú
Tại khu vực Quảng trường Ba Đình, nhiều người dân hò reo khi thấy hàng chục máy bay vận tải, chiến đấu, xuất hiện trên bầu trời Hà Nội.
Video: Thắm Nguyễn
Mi-8 được tiếp nhiên liệu, chuẩn bị treo cờ Tổ quốc.
Video: Huy Mạnh
Hai chiếc Su-30MK2 do các phi công Trung đoàn 927 điều khiển bay vào Ba Đình sau Yak-130 và L-39NG.
Tham gia đại lễ A80, tiêm kích Su-30MK2 đã có nhiều ngày luyện tập theo đội hình 2 chiếc và "mũi tên" 5 chiếc dưới sân bay Kép (Bắc Ninh).
Ảnh: Phạm Dự
Hai chiếc Su-30MK2 bay qua Tòa nhà Quốc hội trên đường Độc Lập. Ảnh: Đình Tùng
Tiêm kích hiện đại nhất của Không quân Nhân dân Việt Nam trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: Đình Tùng
Ảnh: Đinh Tùng
Ảnh: Đinh Tùng
Ảnh: Vũ Anh
Những chiếc tiêm kích xếp hình mũi tên bay qua Cột cờ Hà Nội. Ảnh: Vũ Anh
Hai tiêm kích bay qua Cột cờ Hà Nội. Video: Vũ Anh
Sau nhiều ngày luyện tập, hôm nay là chuyến bay đầu tiên của phi đội L-39NG thuộc Trung đoàn Không quân 910 qua Ba Đình.
Quảng trường Ba Đình nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Phong
Tiếp nối đội hình Yak-130, một biên đội gồm bốn máy bay huấn luyện L-39NG đã bay qua Quảng trường Ba Đình. Đây là lần đầu tiên các máy bay L-39NG tham gia huấn luyện chuẩn bị cho đại lễ.
Các máy bay này duy trì đội hình bậc thang với cự ly và giãn cách ổn định 20 m, độ chênh cao 5-7 m, tiến vào khu vực khán đài với độ cao từ 250 đến 300 m.
Máy bay L-39N bay qua cột cờ Hà Nội. Video: Vũ Anh.
Biên đội L-39NG do các phi công Trung đoàn 910 điều khiển bay qua khu vực Hồ Tây vào Quảng trường Ba Đình. Nhiều người dân chọn điểm cao để có thể quan sát được máy bay. Lần đầu góp mặt trong đại lễ, 6 máy bay (4 chính thức, 2 dự bị) cùng 12 phi công và đội kỹ thuật từ Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên cũ) ra sân bay Kép giữa tháng 7 để luyện tập.
4 chiếc L-39NG bay qua khu vực hồ Tây. Video: Anh Phú