Trợ lý Thủ tướng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Chiều 23/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Mạnh Linh, Trợ lý Thủ tướng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Lê Minh Hưng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Ban Bí thư cho ông Trịnh Mạnh Linh. Ảnh: TTXVN

Ông Trịnh Mạnh Linh là tiến sĩ quản lý kinh tế, thạc sĩ ngoại thương, cử nhân luật học.

Ông Trịnh Mạnh Linh từng giữ vai trò là thư ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính và được bổ nhiệm làm trợ lý Thủ tướng Phạm Minh Chính từ tháng 8/2023.

Ông Trịnh Mạnh Linh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN

Tháng 1/2025, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Trước đó, ông Trịnh Mạnh Linh đã từng công tác ở các cơ quan Đảng, địa phương.

Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, đây cũng là cơ quan chuyên môn về tổ chức cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương hiện nay là ông Lê Minh Hưng. Các Phó trưởng ban gồm các ông, bà: Hoàng Đăng Quang, Nguyễn Quang Dương, Nguyễn Thành Tâm, Đỗ Thanh Bình (Bộ trưởng Bộ Nội vụ, kiêm nhiệm), Nguyễn Hữu Đông (Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu, kiêm nhiệm), Bùi Thị Quỳnh Vân, Nguyễn Thanh Bình và Trịnh Mạnh Linh.