6 tuyến phố ở Hà Nội vận hành đèn giao thông điều khiển bằng camera AI

Sau khi đưa hệ thống camera AI vào hoạt động từ ngày 13/12, thành phố bắt đầu triển khai điều khiển tín hiệu giao thông thông minh trên một số trục đường trung tâm. Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, toàn bộ đèn tín hiệu trên 6 tuyến phố này được vận hành tự động, dựa trên dữ liệu thu thập từ camera về lưu lượng, mật độ và hướng di chuyển của phương tiện.

Hệ thống sẽ phân tích dữ liệu theo thời gian thực để điều chỉnh chu kỳ đèn xanh - đỏ tại từng nút giao, đồng thời phối hợp giữa các nút liên tiếp trên cùng tuyến. Cách điều khiển này nhằm tạo dòng phương tiện di chuyển liên tục, hạn chế việc phải dừng chờ nhiều nhịp đèn như trước.

Thường xuyên di chuyển trên phố Huế, chị Bùi Bích Thủy cho biết thời gian đi hết tuyến đường dài hơn 1,2 km đã giảm đáng kể. Trước đây, vào giờ cao điểm buổi sáng, phương tiện thường phải dừng từ 2 đến 3 nhịp đèn tại mỗi nút giao, mất khoảng 20 phút để đi hết tuyến. Khi hệ thống đèn điều khiển bằng camera AI được vận hành, thời gian này rút xuống còn khoảng 10 phút, đặc biệt vào khung giờ trưa việc di chuyển gần như thông suốt.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, các tuyến phố trên đang được vận hành theo mô hình "làn sóng xanh", tức là đồng bộ thời gian đèn tín hiệu giữa nhiều nút giao liên tiếp để phương tiện có thể đi qua với tốc độ ổn định mà không phải dừng lại ở từng ngã tư.

Hệ thống đèn giao thông điều khiển bằng camera AI trên phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Việt An

Trung tá Phạm Quang Minh, Phó Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và Điều khiển đèn tín hiệu giao thông, cho biết so với hệ thống cũ, mô hình này giúp rút ngắn khoảng 31% thời gian hành trình, tăng tốc độ lưu thông trung bình và giảm số lần phương tiện phải dừng chờ trên tuyến.

Ngoài việc tối ưu dòng phương tiện, hệ thống còn có khả năng nhận diện xe ưu tiên, xe dẫn đoàn. Khi camera phát hiện phương tiện làm nhiệm vụ đi qua, đèn tín hiệu sẽ tự động chuyển sang pha xanh để bảo đảm lưu thông.

Hiện Hà Nội đã lắp đặt 1.837 camera AI trên 25 tuyến giao thông trọng điểm. Trong năm 2026, thành phố dự kiến lắp đặt thêm khoảng 2.460 camera tại các nút giao lớn, tuyến trục chính, cầu vượt sông, khu vực bệnh viện và bến xe nhằm mở rộng phạm vi điều hành giao thông thông minh.