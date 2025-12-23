Trung ương thông qua số phiếu giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa mới

Sáng nay, tại Trụ sở Trung ương Đảng, hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp phiên bế mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự đoàn kết, thống nhất cao, chất lượng tốt.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn các ủy viên Trung ương đã thể hiện sự tâm huyết, dân chủ, thẳng thắn, trung thực, cách mạng, khoa học với tinh thần trách nhiệm của người Đảng viên trước Đảng, nhân dân và đất nước.

Ban chấp hành Trung ương cảm ơn sự đồng hành, đồng thuận và đóng góp ý kiến của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân về những chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cho biết Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất thông qua báo cáo về công tác nhân sự của Đảng để báo cáo Đại hội lần thứ 14 của Đảng.

Ban chấp hành Trung ương cũng biểu quyết thông qua với số phiếu tập trung cao nhân sự giới thiệu tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 14, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ lần thứ 14 của Đảng xem xét, quyết định và tổ chức bầu cử theo điều lệ và quy định của Đảng.

Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận kỹ nội dung các công việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng: Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử trong Đảng; báo cáo về công tác kiểm tra giám sát của Đảng trong nhiệm kỳ 13 và đã thông qua dự kiến danh sách đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, ban kiểm phiếu Đại hội 14.

Trung ương cũng nhất trí với các tờ trình, các báo cáo mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình ra Hội nghị Trung ương 15.

Ban chấp hành Trung ương đã giao Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện các công việc chuẩn bị tốt nhất phục vụ tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng.

Ban chấp hành Trung ương hoan nghênh và biểu dương thành viên các tiểu ban Đại hội 14 của Đảng đã rất nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng.

Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục nỗ lực hơn nữa hoàn thành các công việc từ nay tới khi tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đại hội 14 là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc, là một dấu mốc lịch sử của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh, đánh dấu sự hội tụ truyền thống ngàn năm văn hiến của dân tộc để vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội.

Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị các ủy viên Trung ương và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm đảng viên, nghiêm túc thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 15; tập trung làm tốt công việc thường xuyên, khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ còn lại của công tác tổ chức để Đại hội 14 thành công tốt đẹp đúng như chương trình, kế hoạch đề ra.

Thay mặt các cán bộ được tín nhiệm giới thiệu đề cử Ban chấp hành Trung ương và các chức danh lãnh đạo khóa tới để Đại hội 14 xem xét quyết định, Tổng Bí thư cảm ơn các ủy viên Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao nhiệm vụ.

"Chúng tôi tiếp tục đoàn kết, thống nhất làm việc với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao, đáp ứng sự tin cậy của Đảng và nhân dân", Tổng Bí thư khẳng định.