Tiểu thương khóc nức nở, nhìn tài sản bị thiêu rụi sau vụ cháy chợ Xanh ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 4h10 ngày 23/12 tại chợ Xanh Định Công, phường Phương Liệt (Hà Nội). Đám cháy bùng phát khi khu chợ còn vắng người, phần lớn các tiểu thương đã rời đi sau buổi tối.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News lúc 7h30 cùng ngày, khói đen bốc cao, bao trùm khu vực chợ và các tuyến đường xung quanh. Từ xa, người dân có thể nhìn thấy cột khói lớn kèm theo mùi khét nồng nặc.

Do bên trong các ki-ốt chứa nhiều hàng hóa dễ cháy như quần áo, đồ nhựa, đồ lễ nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khó kiểm soát.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai các mũi tiếp cận, phun nước dập lửa và ngăn cháy lan sang khu dân cư lân cận.

Theo chia sẻ của một số nhân chứng có mặt gần hiện trường, ngọn lửa ban đầu được cho là bùng phát từ một gian hàng, sau đó lan nhanh sang các ki-ốt xung quanh. Nhiều tiểu thương và người dân cố gắng dập lửa bằng các phương tiện tại chỗ nhưng không thành do đám cháy quá lớn.

Vụ hỏa hoạn khiến hàng chục, thậm chí gần 100 gian hàng trong chợ bị ảnh hưởng, trong đó nhiều ki-ốt bị thiêu rụi hoàn toàn. Hàng hóa bên trong cháy trơ khung sắt, nhiều vật dụng biến thành tro và sắt vụn. Lúc ngọn lửa bùng lên, nhiều chủ cửa hàng không có mặt tại chợ.

Khi nghe tin cháy, các tiểu thương vội vã quay lại nhưng cũng bất lực nhìn tài sản bị lửa thiêu rụi.

Không ít người suy sụp, không giữ được bình tĩnh khi chứng kiến gian hàng gắn bó nhiều năm của mình bị thiêu rụi hoàn toàn.

Một nữ tiểu thương bật khóc, quỵ xuống khi nhìn gian hàng chỉ còn lại đống tro tàn.

Cách đó không xa, một người khác đứng thất thần, hai tay ôm mặt, liên tục lau nước mắt khi thấy toàn bộ hàng hóa bị cháy rụi.

Anh M., tiểu thương bán quần áo, cho biết chị vừa dọn hàng về nhà không lâu thì nhận được cuộc gọi báo chợ cháy. “Khi tôi quay lại thì lửa đã bốc cao, không thể vào trong. Toàn bộ hàng hóa để chuẩn bị bán cuối năm đều cháy hết, giờ coi như mất sạch”, anh M. nói.

“Tôi gắn bó với chợ này nhiều năm, vốn liếng đều dồn vào gian hàng. Cháy xảy ra lúc rạng sáng, không ai kịp trở tay. Nhìn gian hàng thành tro mà không biết sắp tới làm gì để mưu sinh”, một tiểu thương chợ xanh Định Công chia sẻ.

Đến khoảng 8h cùng ngày, đám cháy cơ bản được lực lượng chức năng khống chế.

Tuy nhiên, bên trong chợ vẫn còn nhiều điểm cháy âm ỉ, lực lượng PCCC tiếp tục phun nước làm mát để phòng ngừa cháy trở lại.

Khu vực chợ bị cắt điện để phục vụ công tác khắc phục và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chợ Xanh Định Công có diện tích khoảng 2.800m², với hơn 100 ki-ốt, là nơi buôn bán, mưu sinh của nhiều hộ dân trong khu vực. Vụ cháy xảy ra vào thời điểm cuối năm đã gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều tiểu thương. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.