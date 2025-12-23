Đám tang lừa xóm làng của thiếu phụ giả chết, rời quan tài lúc nửa đêm

Cảnh sát lấy lời khai nghi can Nguyễn Thị Thu, 41 tuổi. Ảnh: Lam Sơn

Bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng dân phố 3 Phú Sơn, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn (cũ), người trực tiếp đứng ra lo hậu sự cho Thu 5 năm trước, nói vẫn còn sốc như đang xem bộ phim giả tưởng.

Bà kể Thu làm nghề môi giới bảo hiểm nhân thọ, gia cảnh thuộc diện khó khăn. Sau khi ly hôn năm 2017, Thu về sống với mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập. Cuộc sống không có biểu hiện gì bất thường cho đến chiều ngày 7/6/2020, gia đình bất ngờ thông báo Thu qua đời do đột tử, nhờ tổ dân phố hỗ trợ lo hậu sự.

Là người trực tiếp nhận tin, bà Hải theo thông lệ đã dùng loa loan tin để người dân đến phúng điếu chia buồn, động viên tang quyến.

Bà kể, tối hôm đó cùng vài cán bộ tổ dân phố đến thắp hương. Lúc này, "thi thể" đã được khâm liệm, thầy cúng yêu cầu không ai được đến gần "vì sợ phải vía". Tôn trọng chuyện riêng tư của gia đình, mọi người không thắc mắc gì. Như mọi đám tang khác, quan tài có nhiều vòng hoa, câu đối. Người thân đều chít khăn tang, khóc thương...

Hôm sau, bà Hải trong vai trò tổ trưởng đã làm trưởng ban lễ tang, đọc điếu văn tiễn biệt người phụ nữ 36 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cái chết của Thu dần vào quên lãng. Hàng năm, người thân đều tổ chức giỗ chạp. Hơn hai tháng trước, gia đình tổ chức bốc mộ, cải táng cho theo đúng phong tục địa phương. Trên lăng mộ bằng đá cũng lắp đặt di ảnh và đặt bia ký.

Ngôi mộ giả của Thu được cải táng hồi tháng 10/2025. Ảnh: Lam Sơn

Người chết trở về

Một ngày giữa tháng 12, bà Hải nhận được cuộc gọi của mẹ Thu thông báo: "Con tôi chưa chết, nay chuẩn bị trở về, muốn được xoá khai tử".

Bà Thập cũng đưa máy cho Thu nói chuyện với bà Hải vì sợ không tin. Thu bảo đang ở Hà Nội và lý giải 5 năm trước dàn dựng vụ giả chết vì "lúc đó như bị thần kinh". Sau trả lời hàng loạt câu hỏi của bà Hải, Thu bình thản đáp sẽ ra đầu thú "để được sống như người bình thường".

"Đến giờ, tôi vẫn chưa thể tin chuyện động trời như chỉ có trong phim ảnh lại có thể xảy ra tại đây...", bà Hải kể lại và cho hay vẫn còn bàng hoàng sau gần một tuần qua.

Ngày 18/12, Thu trở về theo đúng lịch hẹn và lập tức bị công an triệu tập.

Theo lời khai, trước năm 2020, cô ta tham gia mua bốn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại hai công ty bảo hiểm. Năm 2020, khi phát hiện mắc bệnh ung thư và mâu thuẫn với gia đình, Thu nảy sinh ý định giả chết để nhận tiền bảo hiểm và bàn với mẹ. Ban đầu, bà Thập phản đối song sau đó đồng ý vì lo con gái tự tử.

Theo kịch bản, sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, vờ ngã trong nhà tắm gây trầy xước, chảy máu rồi nằm bất động trên giường. Gia đình báo chính quyền và họ hàng rằng con chết do đột tử.

Nửa đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy, rời khỏi quan tài, đến ở nhờ nhà một người làm nghề cúng lễ, sau đó vào Đồng Nai sinh sống. Toàn bộ quá trình "giả chết" chỉ có Thu, bà Thập và một người trung gian biết.

Ngày 8/6/2020, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn làm thủ tục khai tử cho con. Sau đó, bà liên hệ các công ty bảo hiểm để làm thủ tục nhận tiền chi trả.

Cơ quan điều tra xác định, ba hợp đồng bảo hiểm tại Công ty Prudential được chi trả hơn 682 triệu đồng, một hợp đồng tại Công ty Phú Hưng trả 600 triệu đồng, tổng cộng hơn 1,28 tỷ đồng.

Số tiền này được chuyển qua nhiều người thân để xóa dấu vết trước khi đến tay Thu.

Sau nhiều năm sống ẩn danh, di chuyển qua nhiều địa bàn, Thu quay về địa phương và làm đơn xin xóa khai tử với lý do một trong hai con trai đang mắc bệnh hiểm nghèo phải nhập viện điều trị. Do "đã chết", Thu không thể dùng thân phận người mẹ vào chăm sóc nên quyết định công khai sự thật.

Đây là chi tiết khiến kế hoạch trục lợi bảo hiểm bị phát giác.

Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, tạm giữ hình sự Thu và bà Thập.

Nhà chức trách cũng triệu tập thêm một số người thân để mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm liên quan. Nữ thầy cúng quê ở xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa - người giúp sức trong màn kịch giả chết, được xác định đã chết vào năm 2022.

Khi biết tin Thu còn sống, rất đông người dân trong phố đã kéo đến nhà riêng, sau đó về nhà văn hoá để phản ứng. Nhiều người còn đòi tiền phúng điếu do bị lừa trong đám tang 5 năm trước. Lãnh đạo khu phố đã giải thích, động viên người dân trở về, tránh gây mất an ninh trật tự.

Sau vụ việc, bà Hải bảo từ nay lãnh đạo khu phố sẽ cẩn trọng hơn trong mọi hoạt động tang ma trên địa bàn, tránh điều đáng tiếc tương tự.